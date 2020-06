Neckarwiesen-Kreise kommen „gans“ gut an

Heidelberg.„Gans“ gut kommen offenbar die weißen Kreise auf der Heidelberger Neckarwiese an: „Wir haben den Eindruck, dass die Orientierungshilfe gerne genutzt wird“, bestätigt Stadtsprecher Christian Beister auf Nachfrage. Mit Blick auf die Schönwetter-Feiertage hatte die Stadt zwischen Wasserschachtel und Kinderspielplatz am DLRG-Haus 170 Kreise ins Gras zeichnen lassen – mit Rasenfarbe, die auch auf Fußballplätzen eingesetzt wird. Wer es sich in einem solchen Kreis alleine oder mit einer kleinen Gruppe gemütlich macht, hält automatisch den empfohlenen Corona-Abstand ein. Ob die als Testlauf gedachte Markierung nach dem Verblassen erneuert wird, sei noch offen. Dass eine der Neckarwiesen-Schwanengänse einen Kreis für sich beansprucht, ist indes einem „Schnapp-Schuss“ geschuldet. miro

