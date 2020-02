Neubau ab Sommer

Heidelberg.In den kommenden Monaten beginnen an der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen die Arbeiten für einen Erweiterungsbau. Nach Angaben der IBA Heidelberg hat die Stadt der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden nun die Baugenehmigung für das Projekt erteilt. Anstelle der alten Gymnastikhalle wird im Thadden-Park ein dreigeschossiges Gebäude errichtet, „das einen zeitgemäßen Lernort mit aktuellen, klassenübergreifenden Konzepten für die Mittelstufe schafft und das Schulareal zum Stadtteil hin öffnet“, heißt es in einer Mitteilung.

Noch in diesem Monat sollen die Baustellenzufahrt eingerichtet und Bepflanzungen zurückgeschnitten werden. Sechs Bäume müssen auf dem Bauabschnitt gefällt werden, die gleiche Anzahl werde jedoch im Park nachgepflanzt. Ab April wird dann die bestehende Gymnastikhalle abgerissen und mit den Bauarbeiten begonnen. Die Grundsteinlegung ist für den 26. Juni geplant. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Bauzeit von zwei Jahren, die Freigabe ist für Dezember 2021 geplant. Der Schulbetrieb wird laut IBA durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. jei

