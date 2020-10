Neue Aufzüge im Bahnhof Weststadt/Südstadt

Heidelberg.Die Deutsche Bahn beginnt am Montag, 2. November, mit dem Austausch der Aufzüge am Bahnhof Heidelberg-Weststadt/Südstadt und investiert dafür rund 560 000 Euro. Nach Angaben des Unternehmens wird zuerst der Aufzug zum Gleis 1 ausgetauscht, dessen Inbetriebnahme für Ende Februar 2021 vorgesehen ist. In dieser Zeit steht der Aufzug leider nicht zur Verfügung. Der Austausch des Aufzugs zum Gleis 2 erfolgt im Anschluss.

Mobilitätseingeschränkten Reisenden wird empfohlen in der Zeit ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden oder auf den barrierefreien Bahnhof Heidelberg Hauptbahnhof auszuweichen.

