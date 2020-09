Neue Brücke bis zu 100 Jahre lang stabil

Heidelberg.Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Hebelstraßenbrücke im Süden Heidelbergs für einen Neubau nach und nach abgerissen worden ist. Jetzt signalisiert die Stadt: Ein Ende der Bauarbeiten ist in Sicht. Die neue Hebelstraßenbrücke nimmt nun deutlich Gestalt an, die Arbeiten liegen gut im Zeitplan, und ab März 2021 sollen auch schon wieder Autos darüber rollen. Bei einem Besuch auf der Baustelle zeigt sich der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck zufrieden mit den Fortschritten und der Umsetzung.

Hohe Glasscheiben ziehen sich über die gesamte Länge des Neubaus – sie sollen künftig Fußgänger vor einem Sturz von der Brücke schützen. Der Baudezernent ist froh über diese Lösung. „Es waren auch eine Menge Ideen mit geschlossenen Absturzsicherungen dabei, aber man will ja auch noch etwas von der Stadt sehen“, sagt Jürgen Odszuck.

Dabei ist dieser Schutz höher als normal gebaut, weil die Bahnoberleitungen der Trassen, die unter der Brücke hindurchführen, so nah sind, erklärt Klaus-Dieter Holzner, Abteilungsleiter Neubau der Stadt Heidelberg. So sei es wohl kaum möglich darüber zu klettern. Vor das Sicherheitsglas werden noch 1,30 Meter hohe Geländer installiert. Hier hätte sich der Baubürgermeister eine unauffälligere Lösung gewünscht. Denn auf dieser Höhe blockiert die Oberkante des Geländers für viele die Aussicht – gerade für Kinder. Aber eine niedrige Balustrade auf Höhe der Autos oder lediglich ein Handlauf sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Nach neuesten Standards

„Die neue Brücke wurde nach neuesten Standards gebaut“, sagt Holzner, „und auf höchste Belastbarkeit.“ Das sei besonders wichtig, weil so viele Schwertransporter auf dem Weg auf die B 3 die Brücke wegen ihrer guten Lage überqueren. Für eine Stahl-Verbund-Konstruktion habe man sich entschieden, weil diese die Brücke besonders langlebig mache und damit auch sicherer. „Die Brücke ist mindestens für die nächsten 70 Jahre gebaut – wenn nicht sogar 100 Jahre“, sagt Holzner.

Die Erfahrung, die die Beteiligten bei dem Neubau der Hebelstraßenbrücke gesammelt haben, kann auch nur von Vorteil für die Zukunft sein, denn: Das war erst der Anfang. Im Zuge der Privatisierung der Deutschen Bahn 1994 ging die 1952 errichtete Hebelstraßenbrücke zusammen mit zehn weiteren Bauwerken ins Eigentum der Stadt über – teilweise damals schon in schlechtem Zustand. „Die neue Hebelstraßenbrücke bildet den Startpunkt einer ganzen Reihe von Bauarbeiten an unseren Brücken“, sagt der Baudezernent. Durch Sanierungs- und Umbaumaßnahmen soll die Lebensdauer zahlreicher Brücken in Heidelberg auf das maximal Mögliche verlängert werden, um somit möglichst hohe Fördermittel zu erhalten. Als Nächstes hat die Stadt die Sanierung der Montpellierbrücke sowie den Neubau der Ziegelhäuser Brücke ins Auge gefasst. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

Warten auf Zuschüsse vom Land

Zurück zur Hebelstraßenbrücke: Im Vergleich zum alten Modell ist der Neubau drei Meter länger und einen Meter breiter. So haben Fußgänger auf der Gesamtlänge von 50 Metern auf beiden Seiten 2,50 Meter Platz. Mit den Fahrbahnen (zwei in Richtung Westen, eine in Richtung Osten) und jeweils zwei Meter breiten Fahrradstreifen misst die neue Überquerung 18 Meter in der Breite.

Die Kosten für den Bau liegen bei 12,1 Millionen Euro, von denen die Deutsche Bahn vier Millionen übernimmt. Die Stadt teilt zudem mit, dass Zuschüsse des Landes in Höhe von 2,4 Millionen Euro beantragt sind.

Noch im September werden die Gleise, die teilweise zurückgebaut werden mussten, wieder in ihrer Ursprungsform hergestellt. Im November folgt die Oberleitung, und die Trasse kann wieder befahren werden. Auch auf der Brücke wird sich noch einiges tun: Nachdem die Rohrleitungen fertiggestellt sind, kommen verschiedene Schichten auf die Brückenplatte aus Stahlbeton. „Spurrillen sind unvermeidbar“, sagt Holzner, „Deshalb kann die oberste Schicht abgetragen und erneuert werden, wenn sich durch den Schwerlastverkehr Rillen bilden.“ Die Brücke selbst soll bereits im Dezember fertiggestellt werden, dann folgen die Straße und der Übergang zur Brücke.

Ab März 2021 soll der Verkehr für die Überquerung freigegeben werden. „Wir hoffen, damit auch den innerstädtischen Verkehr zu entlasten“, sagt der Bürgermeister. Umso wichtiger sei es, den Betrieb so bald wie möglich wieder aufzunehmen.

