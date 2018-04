Neue Sperrzeiten

Anzeige

Heidelberg.„Eins plus drei“: Auf diese Formel lässt sich die neue Sperrzeitverordnung für die Altstadt bringen, die die Stadtverwaltung in einer Sondersitzung am Mittwoch, 25. April, um 18.30 Uhr im Rathaus den Mitgliedern des Bezirksbeirats Altstadt vorschlägt. Unter der Woche müssten die Kneipen dann um ein Uhr, am Wochenende um drei Uhr schließen. Derzeit gilt noch die Formel „2 plus 4“.

Kurz vor Ostern hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) diese Sperrzeiten für unwirksam erklärt – und ganz besonders den „studentischen Donnerstag“ kritisiert, der genauso lange Kneipenzeiten vorsah wie Freitagabend und Samstagabend. Begründet haben die Richter die Entscheidung damit, dass die Interessen der Anwohner auf Nachtruhe nicht ausreichend berücksichtigt würden. Würde die Stadt keine neue Verordnung erlassen, träte automatisch das großzügigere Landesgaststättengesetz in Kraft.

Kläger und Beklagte haben vier Wochen Zeit, gegen die Nichtzulassung einer Revision Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen. So lange bleibt das Urteil nicht rechtskräftig. Das erklärt die Notwendigkeit, rasch eine neue Verordnung zu erlassen. miro