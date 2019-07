Neue Strecke für Mountainbiker

Heidelberg. In einer scharfen S-Kurve bergab rollen, über Sandsteine holpern, mit dem Körper ausbalancieren und vor allem die Geschwindigkeit auf dem Zweirad spüren: Mountainbiker finden jetzt am Heidelberger Königsstuhl noch bessere Bedingungen für ihren Sport. Nach etwa zehn Wochen Bauzeit ist die „Flowline (Fließlinie)“-Strecke unterhalb der Bergbahn-Endstation eröffnet worden. Unterstützt von der Stadt und dem Forstamt hat der 2006 gegründete Verein „HD-Freeride.de“ den breiten Pfad für rund 23 000 Euro bauen lassen. E ergänzt die bereits seit sieben Jahren bestehende Freeride-Strecke parallel zur Bergbahn.

Abseits der Wanderwege geht die Downhill-Strecke buchstäblich über Sand und Stein. Die neue Route ist etwas sanfter gestaltet und soll ein fließendes Fahren ermöglichen. „Das Können entscheidet über die Geschwindigkeit“, erklärt Philipp Englert, der den Verein bis vor drei Wochen leitete und den Streckenbau anregte. Auch Anfänger sollen hier ein „Bergab-Gefühl“ haben dürfen. Geübte Sportler schaffen die Tour in vier bis fünf Minuten. Deutlich länger dauert es, wieder zum Startpunkt zu strampeln: 15 Minuten etwa benötigt man dafür.

Nur für Mitglieder und Gäste

„Die Route ist kein touristisches Angebot, kein Bike-Park“, betont Englert. Vielmehr sollen hier Sportler aus der Stadt und Umgebung eine attraktive Fahrmöglichkeit erhalten. Rund 300 Mitglieder gehören dem Verein bereits an - fast 60 neue Mitglieder seien allein seit Januar hinzugekommen. Um eine legale Strecke hatten die Mountainbiker um ihren damaligen Vorsitzenden Rainer Schönfeld jahrelang gekämpft.

Im Dezember 2016 hat der Verein einen mit 1000 Euro dotierten Nachhaltigkeitspreis bekommen - unter anderem deshalb, weil die Downhill-Strecke aus natürlichen Materialien wie Baumstämmen in Eigenregie errichtet und gepflegt wird. Unter anderem beim Aktionstag „Lebendiger Neckar“ haben einige Aktive schon mehrfach öffentlich gezeigt, was sie können: Über Rampen sprangen sie samt Fahrrad mit akrobatischer Anmutung in den Neckar.

Vereinsmitglieder dürfen die Bergabstrecke, die für Laien recht halsbrecherisch wirkt, gratis nutzen. Gäste können sich Tageskarten zum Preis von sieben Euro in Radläden kaufen - oder direkt vor Ort an einem Infoschild den QR-Code mit dem Handy abfotografieren und per Paypal die Gebühr entrichten. Etwa 25 Gästekarten werden pro Monat verkauft, nennt Englert eine Zahl.

„Keine Bange, wir sind alle berufstätig, haben Familien und Kinder - wir wollen am Montag wieder zur Arbeit gehen“, sagt ein Fahrer. „Es hat auf der Strecke noch keinen schweren Unfall gegeben“, ist auch Bürgermeister Wolfgang Erichson, der die Strecke mit dem Verein am Dienstagmorgen vorstellte, angetan. Seit es die Freeride-Strecke existiere, gebe es deutlich weniger Konflikte mit Querfeldeinradlern im Stadtwald, bestätigt Erichson. Auch die Naturschutzverbände hätten nichts gegen die Strecke. Dass indes nicht alle „schwarzen Schafe“ hier legal fahren, ist ihnen bewusst: „Gerade heute Morgen hatten wir eine Waldbegehung“, sagt Erichson. Die Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamtes um ihren Leiter Ernst Baader blockieren immer wieder illegale Strecken zum Beispiel mit quergelegten Stämmen. „Mir ist eine Strecke gezeigt worden, die erst vor vier Tagen gesperrt wurde - heute war schon wieder alles freigeräumt.“

Hinauf mit Shuttle oder Muskel

Um zu der Strecke zu kommen, organisieren die Mountainbiker einen eigenen Shuttle-Transport oder strampeln per Muskellkraft zum Königstuhl hoch. Bis zu drei Räder können auch im RNV-Bus mitgenommen werden. Die Bergbahn hingegen transportiert keine Fahrräder.

Frisch gewählter Vorsitzender der „Frei-Reiter“ ist der 36-jährige IT-Consultant Manual Billmaier aus Edingen-Neckarhausen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt laufe sehr gut, finden er und sein Vorgänger. „Wir haben auch Ideen, wie man die Strecke noch verbessern könnte", fügt er hinzu und blickt zum Bürgermeister. „Kommen Sie ruhig mit ihren Ideen auf uns zu“, signalisiert Erichson Interesse.

Infos:

Die neue Mountainbike-Strecke „Flowtrail“ ist eine Ergänzung der seit 2012 bestehenden Donhill-Strecke am Königstuhl und beginnt unterhalb der Bergbahnstation Königstuhl.

Sie ist 1,8 Kilometer lang.

Die Kosten von 23 000 Euro trug der Verein, der das Areal auch pflegt.

Die Strecke darf nur von Mitgliedern des Vereins HD-Freeride.de genutzt werden. Gastkarten können zum Preis von sieben Euro pro Tag gekauft werden.

Gastkarten kann man auch direkt am Trail kaufen: Dafür muss man mit dem Handy einen QR-Code einscannen und per Paypal bezahlen.

Am Samstag, 6. Juli. ab 10 Uhr, feiert der Verein die Eröffnung der Strecke am Blockhüttenweg.

Ein vereinseigener Shuttle bringt die Räder von der Molkenkur hoch zum Grillplatz am Blockhüttenweg.

Infos und Kontakt zum Verein im Internet: www.hd-freeride.de

