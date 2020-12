Neue Toilette für alle Geschlechter im Rathaus

Heidelberg.Im Heidelberger Rathaus gibt es neuerdings eine „diskriminierungsfreie“ Toilette. Als eine der ersten Kommunen in Baden-Württemberg hat die Stadt eigenen Angaben zufolge ein „WC für alle Geschlechter“ eingerichtet. Das seit Oktober frisch renovierte Klo befindet sich im Erdgeschoss und ist ausgeschildert. „Nach der Aufnahme Heidelbergs in das Rainbow Cities Network setzen wir damit ein weiteres starkes Signal für die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten in unserer Stadt – ein aktives Zeichen aus der Verwaltung an die Gesellschaft und die Kommunalpolitik“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020