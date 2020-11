Neuer Anlauf bei Besetzung der Stelle

Heidelberg.Heidelberg möchte weiterhin einen Nachtbürgermeister und legt außerdem ein Soforthilfeprogramm für die Clubs in Höhe von 60 000 Euro auf – beides empfiehlt jedenfalls der Haupt- und Finanzausschuss nach seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend im Rathaus am Marktplatz.

Das Thema sei inzwischen schon ein Jahr alt, kritisierte Felix Grädler (Grüne). Inzwischen solle man die Stelle eher in „Lärmkümmerer“ umbenennen und den ausgewählten Kandidaten „mit Schlagstock und Tränengas“ ausstatten, frotzelte er. Seine Parteikollegin Marilena Geugjes zeigte sich ähnlich „angefressen“ und betonte „nie hätte ich gedacht, dass so ein Ding daraus wird“, als die Fraktion die Stelle vor einem Jahr anregte. „Einfach nur peinlich für Heidelberg“, findet sie.

Das erste Ausschreibungsverfahren habe „starken Anlass zur Vermutung gegeben, dass es um eine Scheinselbstständigkeit handele“, zitierte Oberbürgermeister Eckart Würzner aus einem Schreiben der Steuerfahndung, die die nochmalige Ausschreibung – diesmal nicht als Honorarkraft, sondern als auf ein Jahr befristete feste Stelle, ähnlich wie in Mannheim – erforderlich gemacht habe. Im Januar soll der Bewerberkreis gesichtet werden. miro

