Neuer Krimi spielt an der Universität Heidelberg

Wieso? - zum Potsdamer Platz seien es doch nur sechs Minuten, erklärt die junge Frau dem Fahrer des Taxis, in das sie sich gesetzt hat. „Wohl eher sechs Stunden“, antwortet der Mann, hier sei Heidelberg, nicht Berlin. Die Frau ist entsetzt, kurz darauf auch der Taxifahrer; er fährt los, über sein Telefon ruft er jemanden an, spricht von „Code blau“. Wenig später findet sich die Frau im Krankenhaus wieder, wo sie offenbar gegen ihren Willen festgehalten wird.

So beginnt das Hörspiel „Ghostbox - Der Tod ist nicht das Ende“, das heute exklusiv bei Audible, einer Amazon-Tochter für Hörbücher und Hörspiele, erscheint - und heruntergeladen werden kann (regulärer Preis 24,95 Euro; alternativ bietet Audible ein Monatsabo für 9,95 Euro an, das ein Hörbuch pro Monat einschließt). „Ghostbox“ ist genaugenommen eine Serie, die erste Staffel (weitere sollen folgen) besteht aus zehn Folgen, das sind insgesamt zehn Stunden Hörzeit. Geschrieben hat den Mysterien-Thriller Ivar Leon Menger, 1973 in Darmstadt geboren, der seit mehr als 14 Jahren erfolgreich Hörbücher und -spiele entwickelt und Regie führt (nachdem er zuvor Kurzfilme gedreht und Autor für „Die drei ???“ war).

„Ghostbox“ erzählt die Geschichte von Lena Gruenwald, einer jungen „Tagesspiegel“-Praktikantin, die durch den Tod ihres Bruders auf ein geheimes Forschungsprojekt der Uni Heidelberg stößt. Dort hat man scheinbar einen Weg gefunden, den „Ghost“, den Geist, die Seele, Gedanken, Erinnerungen und das Selbst einer Person via Datenupload praktisch unsterblich zu machen. Das Hörspiel fällt in die Kategorie der „Audible Originals“, das heißt, es wurde aufwendig und exklusiv für das Amazon-Tochterunternehmen produziert. Für „Ghostbox“ etwa wurde Yvonne Greitzke, die bei „Frozen“ (Die Eiskönigin) mitwirkte, ebenso engagiert wie Nico Sablik, deutsche Synchronstimme von Harry Potter, und Maria Koschny, die Jennifer Lawrence ihre Stimme leiht.

Hörspiele liegen weiter im Trend. Laut dem Audible Hörkompass von 2018 nutzen 18 Millionen Deutsche mehr oder weniger regelmäßig Hörbücher, das sind vier Millionen mehr als 2016, dem ersten Jahr der Erhebung, die das Meinungsforschungsinstitut „Kantar Emnid“ für Audible durchführt.

