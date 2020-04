Neuer Vorstand nimmt Arbeit auf

Heidelberg.Das Heidelberger Universitätsklinikum hat am Mittwoch ein neues Kapitel aufgeschlagen: Ingo Autenrieth (57, o.) beginnt als neuer Vorstandsvorsitzender sowie Leitender Ärztlicher Direktor, Katrin Erk (50, u.) nimmt als stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin die Arbeit auf. Beide leiten einen Medizinbetrieb mit 13 700 Mitarbeitern. Dass er mitten in der Corona-Pandemie seinen neuen Dienst antritt, dürfte den neuen Chef des Uniklinikums eher locken als schocken: Er hat in Ulm und Dundee (GB) studiert und ist ein ausgewiesener Experte für Mikrobiologie, Hygiene und Infektionsforschung. Zuletzt war er am Universitätsklinikum Tübingen Mitglied des Vorstandes und Dekan der Medizinischen Fakultät. Erk wechselt vom Uniklinikum Dresden hierher und kennt die Region bestens, da sie 13 Jahre am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim als Kaufmännischer Vorstand arbeitete.

„Die Erkenntnisse und Lehren aus dem schwierigen Jahr 2019 werden wir nicht aus dem Auge verlieren. Die Aufarbeitung der Thematik ,Bluttest’ geht weiter, Strukturen und Prozesse werden wir qualitätsgesichert optimieren“, verspricht Autenrieth. miro (Bilder: UKHD)

