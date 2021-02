Neues Vakzin geliefert

Rhein-Neckar.Ab dieser Woche können die vier Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises deutlich mehr Impftermine anbieten: Im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Patrick-Henry-Village sind nach Mitteilung von Kreis-Sprecherin Silke Hartmann ab sofort mehr als 1000 Impfungen pro Tag geplant, im Kreisimpfzentrum (KIZ) Weinheim etwa 400 pro Tag, im KIZ Sinsheim circa 300 pro Tag und im KIZ in Heidelberg-Pfaffengrund (betrieben von der Stadt Heidelberg) sind es rund 150 pro Öffnungstag.

Das liegt auch an der Verfügbarkeit des Vakzins vom Hersteller AstraZeneca. „Wir wissen natürlich um die Vorbehalte gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff aufgrund der aktuellen Berichterstattung“, sagt Rainer Schwertz, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes. „Aus medizinischer Sicht ist der Impfstoff bei einer guten Wirksamkeit gegen den aktuell in Deutschland vorherrschenden Virustyp als sicher anwendbar zu bewerten“, kann er die Vorbehalte aber nicht nachvollziehen.

In PHV sind nun mehr als 1000 Impfungen am Tag vorgesehen. © Philipp Rothe

„Es geht aufwärts, was die Impfstoffversorgung und die Zahl der Impfangebote in den Impfzentren betrifft“, freut sich die Dezernentin für Ordnung und Gesundheit des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. Bis 21. Februar wurden in den insgesamt vier Impfzentren bereits 57 439 Impfungen durchgeführt. 37 138 Personen haben ihre Erstimpfung erhalten und 20 301 Personen auch schon ihre Zweitimpfung. miro

