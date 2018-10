Neues Zentrum für Herzkranke

Heidelberg.Das Universitätsklinikum plant für 200 Millionen Euro den Neubau eines Herzzentrums. Es soll eine zentrale Anlaufstelle für Kinder und Erwachsene mit Herzerkrankungen werden. Wie die Klinik gestern mitteilte, werde die Herzmedizin durch den innovativen Neubau weiter gestärkt und ausgebaut: Das „Herzzentrum Heidelberg“, das von 2020 an auf dem Gelände der alten Kinderklinik entsteht, werde die gesamte klinische Kompetenz in der Herzmedizin zusammenführen. „Dadurch entsteht ein Schwerpunkt von überregionaler Bedeutung, in dem es Raum für die Herzmedizin der Zukunft gibt“, betonte eine Sprecherin. Die Hälfte der Baukosten trage die Dietmar Hopp Stiftung.

Alles unter einem Dach

Künftig sollen laut Uniklinikum alle herzmedizinischen Disziplinen unter einem Dach vereint sei, so dass die Patienten von der Zusammenarbeit von Kardiologen und Herzchirurgen profitieren können. In der kommenden Woche will das Uniklinikum das Projekt im Neuenheimer Feld vorstellen. Auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Spender Dietmar Hopp, der Ärztliche Direktor der Klinik für Kardiologie und Hugo Katus werden dabei sein.

Im Heidelberger Uniklinikum werden jährlich 65 000 Patienten vollstationär, 56 000 teilstationär und mehr als eine Million Patienten ambulant behandelt. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018