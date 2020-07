Nicht in den Wind hängen

Als eine der ersten deutschen Städte hängte Heidelberg die Tibeter-Fahne in der Altstadt auf – und danach, mehr als 20 Jahre lang, immer wieder am 10. März. Ein starkes Symbol für Menschenrechte, die in der von China kontrollierten Region missachtet werden. Dann, ausgerechnet am 60. Jahrestag des niedergeschlagenen Aufstandes der Tibeter, blieb die Flagge unsichtbar. Und als im Herbst 2018 der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, die Stadt am Neckar besuchte, sah man das Symbol fast verschämt angebracht vor dem Dachfenster eines Privathauses gegenüber der Stadthalle.

Sicher, in Europa und auf der ganzen Welt gibt es eine Vielzahl Unabhängigkeitsbestrebungen von Regionen oder Völkern. Katalanen und Basken sind zwei nahe Beispiele. Selbst eine tolerante und intellektuelle Stadt kann nicht alle Minderheiten politisch unterstützen – und sei es nur symbolisch. Basken und Katalanen müssen aber auch nicht emigrieren und werden auch nicht von Spanien verfolgt.

Der Plan Heidelbergs, sich auf das Hissen allein von international anerkannten Staaten konzentrieren zu wollen, ist erst einmal nachvollziehbar. Aber er greift viel zu kurz. Nicht nur, weil Schloss, Alte Brücke und Rathaus in jüngerer Zeit zu allen möglichen Anlässen per Illumination oder Fahnenhissen Flagge zeigen: für Frühchen-Versorgung, für Regenbogen-Toleranz, aus Wertschätzung für Corona-Pflegekräfte und aus vielen anderen Gründen mehr.

Heidelberg pflegt auf wissenschaftlicher und inzwischen auch wirtschaftlicher Ebene beste Beziehungen nach Peking. Ein wenig neidisch schauten andere Kommunen zu, wie großzügig die neuen Freunde in Fernost die Stadt zu Beginn der Corona-Krise mit dringend benötigten Schutzmasken versorgen ließen.

Seit 2018 (!) gibt es eine Städtepartnerschaft mit der florierenden Metropole Hangzhou und Kooperationen mit dem „chinesischen Silicon Valley“ bei Peking. Sollte mit der stillschweigenden Fahnen-Einmottung Rücksicht auf die Stimmung der Investoren genommen werden? Auch dass möglicherweise chinesische Touristen düpiert werden, wenn sie an der Tibeter-Flagge vorbeigeführt werden, darf hier kein Argument sein.

Die deutsch-chinesischen Gründungen auf dem Emmertsgrund und der Konversionsfläche geben viel Hoffnung auf Arbeitsplätze schaffende Kooperationen. Doch bei allen wirtschaftlichen Erwartungen: Seine Prinzipien darf man auf keinen Fall wie ein Fähnchen in den Wind hängen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020