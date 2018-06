„Nicht mehr hinnehmbare Staus“

Anzeige

Die Petition des Klinikums im Wortlaut: „Wir fordern ein verlässliches Verkehrskonzept für den Klinikcampus „Im Neuenheimer Feld“ in Heidelberg. Täglich kommt es hier und in der zuführenden Berliner Straße zu den Stoßzeiten morgens und abends zu nicht mehr hinnehmbaren Staus, so dass ein Erreichen des Arbeitsplatzes selbst bei frühzeitiger Abfahrt nur mit Verspätung bzw. eine pünktliche Abfahrt zu Dienstschluss nicht mehr möglich ist. Es kommt sowohl bei der An- als auch bei der Abfahrt fast täglich zu über einstündigen Staus. Begründung: Das Universitätsklinikum Heidelberg ist der größte Arbeitgeber der Stadt und wurde in den letzten Jahrzehnten fast gänzlich in das Neuenheimer Feld verlegt. Die Stadtplanung hat es wohl versäumt, hier mit der Entwicklung Schritt zu halten und entsprechende Lösungen für das stark vermehrte Verkehrsaufkommen zu entwickeln. Außer den Mitarbeitern des Klinikums sind auch Patienten und Besucher von den Verkehrsinfarkten betroffen. Sprechzeiten, Termine etc. können weder von Mitarbeitern noch von Patienten verlässlich eingehalten werden. Dies führt zu einer nicht mehr hinnehmbaren Belastung der Belegschaft. Neben dem Universitätsklinikum Heidelberg sind zahlreiche weitere Institute und Einrichtungen (z.B. Deutsches Krebsforschungszentrum, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen, Pädagogische Hochschule, MPI) sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen (Zoo, Schwimmbad, Olympiastützpunkt) von der Verkehrssituation betroffen.“