Noch 2500 Helfer am Freiwilligentag gesucht

Rhein-Neckar.Das siebte Mal hat es in sich: Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 19. September, steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Aber er findet statt. Rund 200 Projekte warten auf weitere rund 2500 Helfer. 1500 haben sich bereits eingetragen. Den Abstands und Hygieneregeln geschuldet sind spezielle Online-oder Distanz-Projekte. Online kann man sich auch bereits anmelden auf der Internetseite, wie Projektleiterin Nina Vogel berichtet.

In der Heidelberger „Hornbach“-Filiale holten sich die ersten Projektanbieter nun Materialgutscheine in Höhe von jeweils 200 Euro ab. Insgesamt fördert das Unternehmen den Freiwilligentag mit 20 000 Euro.

Das pfälzische Bobenheim am Berg beteiligt sich zum ersten Mal. Die 850-Einwohner-Gemeinde gehört zur Verbandsgemeinde Freinsheim, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Andreas Eberlein. „Normalerweise haben wir im Frühjahr immer einen sogenannten Arbeitstag. Aber der ist ausgefallen und so beteiligen wir uns mit drei Projekten am Freiwilligentag.“ Zwölf Bänke auf dem Friedhof brauchen dringend einen neuen Anstrich, eine bemooste Wand und ein ramponierter Bolzplatz sollen gemeinsam angegangen werden.

Dringend Unterstützung sucht etwa noch die Kita „Zwergenwald“ in Bürstadt. Das Projekt: Es soll ein Weg mit Steinen als „Corona-Erinnerung“ gepflastert werden. Ebenfalls der Pandemie gewidmet ist eine Aufgabe, die die Stadt Hagenbach stellt: Der Spielplatz an der Waldstraße wird eine „Corona-Schlange“ zur Erinnerung an ein sehr außergewöhnliches Jahr bekommen. Von kalkulierten sieben Unterstützern haben sich bislang erst zwei gemeldet. Bereits ausgebucht sind drei Projekte des Heidelberger Zoos, wie Ute Nehrung berichtet. Unter anderem wird Bambus eingekürzt.

