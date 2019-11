Noch immer ohne Spur

Heidelberg.Elf Tage ist es jetzt her, dass der 23-jährige Hubertus K. (Bild) in Heidelberg zum letzten Mal gesehen wurde. In der Nacht zum Montag, 4. November, gegen 0 Uhr, verließ der junge Mann aus München ein Verbindungshaus in der Neuen Schlossgasse – und ist seitdem spurlos verschwunden. Die Polizei hat bereits mit Booten, Tauchern und Hunden nach dem Vermissten gesucht, bislang ohne Erfolg. „Es sind einige Hinweise eingegangen. Leider aber noch keiner, der Aufschluss über den Verbleib des Mannes gegeben hat“, sagt Polizeisprecher Michael Klump auf Anfrage. Für die kommenden Tage seien weitere Suchaktionen geplant, die Daten will die Polizei jedoch nicht veröffentlichen. Indes seien nicht alle Einsätze in den vergangenen Tagen auch von der Polizei organisiert worden, erklärt Klump, dass auch anderweitige Suchmaßnahmen – etwa von Privatleuten – angestoßen würden.

Polizei schließt nichts aus

Auf die Frage, wie hoch nach fast zwei Wochen die Wahrscheinlichkeit sei, Hubertus K. noch lebend zu finden, will Klump nicht spekulieren. „Wir halten uns an die Fakten. Und die heißen: Wir haben ihn noch nicht gefunden. Aber wir würden nicht mehr suchen, wenn wir keine Hoffnung mehr hätten.“ Was mit dem jungen Mann passiert sein könnte, ist derweil völlig offen. „Wir können nichts ausschließen. Er könnte einem Verbrechen zum Opfer gefallen, in den Neckar oder eine Böschung hinab gestürzt sein. Genauso ist es aber möglich, dass er sich abgesetzt hat“, sagt Klump. Das Gepäck des Mannes sei jedoch noch bei seiner Freundin. Ob es ungewöhnlich sei, dass es nach fast zwei Wochen noch überhaupt keine Anhaltspunkte gebe? „Jeder Fall ist anders, da kann man keine Vergleiche ziehen“, so der Sprecher. jei (bild: pol)

