„Normal, liebevoll, volksnah“

Heidelberg.In einem kleinen Blumenladen in Heidelberg-Handschuhsheim vollbringt Hans-Peter Mathes etwas Königliches: Eine Orchidee und ein Bindegrün nach dem anderen, steckt er präzise zusammen – im Auftrag der schwedischen Königin. Minutenlang beschäftigt sich der königliche Hofflorist mit dem weiß-grünen-Strauß. Dann schaut er hoch, lächelt zufrieden und sagt: „So habe ich es mir gedacht, so habe ich es gemacht.“

Zwei Tage bevor Silvia von Schweden ihr Childhood-Haus in Heidelberg einweiht, muss noch Einiges erledigt werden. Dutzende Blumenkränze reihen sich auf dem Boden – alles für die Dekoration der Neuen Aula der Universität Heidelberg, des Childhood-Hauses und Heidelberger Schlosses. Der 63-jährige Mathes kennt die Königin, die in Heidelberg-Neuenheim geboren und aufgewachsen wurde, seit Jahrzehnten. Weiter noch: Er kennt ihre gesamte Familie und zählt längst dazu. Als ihre Eltern noch am Leben waren und „um die Ecke“ wohnten, habe er stets für sie die Blumen arrangiert. Zum Muttertag, für Geburtstage. Jetzt, wo sie gestorben sind, pflege er jeden Tag das Grab, in dem die Mutter, der Vater und Bruder der Majestät liegen. Direkt gegenüber von Mathes’ Geschäft.

In der Universitätsstadt ist die Königin – mit bürgerlichem Namen Silvia Renate Sommerlath – quasi omnipräsent. Nach ihr ist ein Flaggschiff der Weißen Flotte benannt. Sie ist Schirmherrin der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft. Und auch zur Vorsitzenden Margret Dotter pflegt sie ein freundschaftliches Verhältnis. Wie Mathes wird auch Dotter am Donnerstag an der offiziellen Einweihung des Childhood-Hauses dabei sein: „Die Schüler unserer schwedischen Schule Svenska Skolan wurden gebeten, bei der Eröffnung zu singen“, sagt sie. Am Abend wird sie dann an der Benefizgala im Königssaal des Schlosses teilnehmen.

Immer wenn Silvia von Schweden ihre Heimatstadt besuche – zuletzt vor etwa sechs Wochen, erzählt Mathes – unterhalte sie sich mit Bürgern. Einige würden sie auf Anhieb erkennen – und einige gar nicht. „Das macht für sie nichts aus. Sie ist keine überhebliche Königin, wie man es sich vielleicht vorstellt. Sie ist normal, liebevoll und volksnah. Genauso ihr Ehemann Carl Gustav von Schweden.“

Selbst als die Wirtin des „Güldenen Stern“ in Ladenburg das königliche Ehepaar nicht erkannte und wegen einer anstehenden Hochzeitsfeier wegschickte, habe Silvia von Schweden nicht trotzig reagiert. Im Gegenteil: „Sie hat sich amüsiert und wir haben eine Pizza beim Italiener nebenan gegessen“, erinnert sich Mathes.

Anlaufstelle für Gewaltopfer

Am Mittwoch wird die schwedische Königin laut Julia Reichel von der World Childhood Foundation alleine anreisen. Ein Teil der Sommerlath-Familie wird sie dann zu den Feierlichkeiten in Heidelberg begleiten. Die Stiftung, die 1999 von der Königin gegründet wurde, engagiert sich weltweit für den Schutz von Kinderrechten und die Verbesserung der Lebensumstände von ausgebeuteten Kindern. Genau deshalb wird die 75 Jahre alte Monarchin am Freitag auch in Bensheim erwartet, wo sie mit dem diesjährigen Karl Kübel Preis ausgezeichnet wird. „Mit ihrer World Childhood Foundation kämpft sie gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen“, begründete die Karl Kübel Stiftung die Auszeichnung, die mit 25 000 Euro dotiert ist.

Unter dem gleichen Leitgedanken steht auch das Childhood-Haus – ein gemeinsames Projekt des Heidelberg Uniklinikums und der World Childhood Foundation. Es ist eine Anlaufstelle zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die Opfer oder Zeuge von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden sind. Ärzte, Richter, Polizisten und Mitarbeiter des Jugendamtes sollen dort zusammenarbeiten.

Während in der Stadt Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, der Staatsschutz eingeschaltet ist, und sich sowohl Polizei als auch Privatpersonen auf die Königin vorbereiten, freut sich Mathes einfach darauf, alles eigenhändig dekorieren zu dürfen. Das habe er bei allen Hochzeiten und allen Taufen der schwedischen Königsfamilie getan. Und jetzt bekomme die Königin mal „echte Monnemer Blumen“ vom Großmarkt.

