Norman Bücher sammelt Stimmen von Jugendlichen

Heidelberg.Hendrik Heft

In Sportschuhen, kurzer Hose und T-Shirt stand Norman Bücher vor seinen Zuhörern und wirkte dabei nicht, als hätte er gerade einen Lauf von gut 50 Kilometern hinter sich. Aus Ettlingen kam der 40-jährige Extremsportler in die Kurpfalz, um mit Kindern und jungen Erwachsenen darüber zu sprechen, was für sie Angst, Glück oder Natur bedeuten oder was sie verändern würden, wenn

...