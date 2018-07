Nur die Spitze des Kirchturms

Anzeige

Heidelberg.„Wir sind sehr, sehr dankbar“, sagt Marlene Schwöbel Hug, Dekanin der Evangelischen Kirche Heidelberg – und es kommt vor irgendwo ganz tief drinnen. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg stellt 50 000 Euro für die Turmsanierung der Providenzkirche zur Verfügung. Geld, das die Evangelische Kirche, die Mühe hat, den Haushalt zu konsolidieren, sehr gut gebrauchen kann.

Providenzkirche Heidelberg Die Providenzkirche in der Heidelberger Altstadt ist die älteste lutherische Kirche Heidelbergs.

Sie wurde von 1659 bis 1661 auf Initiative von Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz gebaut.

32 Jahre später wurde die während der Auseinandersetzungen im Pfälzer Erbfolgekrieg zerstört.

1715 bis 1721 wurde sie nach barocktypischen Plänen von Johann Jakob Rischer wieder aufgebaut.

Der Innenraum der Saalkirche wurde mehrfach umgebaut und präsentiert sich heute im Stil der Neorenaissance.

Seit Monaten ist die Kirche in der Hauptstraße hinter Gerüsten und Netzen versteckt. „Wir brauchten die Zeit, um sehr genau zu erkunden, in welchem Zustand die Bausubstanz ist“, bestätigt Martina Kleinbauer, Leiterin der kirchlichen Bauabteilung. Das Ergebnis der Analyse war recht niederschmetternd: Der Sandstein des Turmkranzes ist porös, Brocken drohten auf die belebte Fußgängerzone zu stürzen. Als Ursache wurden Fehler bei einer Sanierung vor etwa zwei Jahrzehnten ausgemacht: „Weil die Tropfkante verwittert war, hat man versucht, mit einer U-Schiene einen Ablauf zu installieren“, erklärt Kleinbauers Mitarbeiterin Britta Wagner. Der Sandstein saugte aber die sich stauende Feuchtigkeit auf, die wechselnden Temperaturen gaben dem Stein den Rest.

Sandstein bröckelt

Es ist nicht die einzige Schwierigkeit auf der Baustelle, die bis Ende 2019 komplett abgeschlossen sein soll: Derzeit machen Lieferschwierigkeiten den Architekten zu schaffen. „Die Alte Brücke, das Karlstor und die Provindenzkirche sind aktuell allein in der Altstadt drei Denkmal-Großbaustellen“, seufzt Kleinbauer. Der Sandstein aus einem Steinbruch bei Eberbach wird mittels eines Außenfahrstuhls, der bis zu 1000 Kilo hieven kann, in den Turm hinaufgeschoben. In 26 Metern Höhe werden die maroden Teile und eine Metallverstrebung ausgetauscht. Allein der Turm verschlingt Sanierungsmittel in Höhe von 660 000 Euro. Bis zum Heidelberger Herbst Ende September soll der Turm fertig sein.