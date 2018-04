Anzeige

Heidelberg. Während der Streik im öffentlichen Dienst morgen große Auswirkungen auf Mannheim und Ludwigshafen haben wird, kommen die Bürger in Heidelberg voraussichtlich mit einem blauen Auge davon: Nach Angaben der Stadtverwaltung von gestern Abend soll es lediglich bei der Straßenreinigung zu einzelnen Ausfällen kommen. „Anders als zunächst befürchtet, wird die Müllabfuhr am Mittwoch in Heidelberg regulär arbeiten, die Tonnen werden geleert - wenn auch wegen der Ostertage in einem verschobenen Rhythmus“, sagte Stadtsprecherin Christina Euler auf Nachfrage. „Auch die öffentlichen Mülleimer in der Stadt werden nicht überquellen und unsere Kehrmaschinen sind regulär in der Altstadt im Einsatz. Betroffen vom Streik ist lediglich die Gehwegreinigung in einigen Teilen der Stadt.“ Nach Auskunft der Sprecherin bleiben die Kitas, öffentliche Einrichtungen und die Stadtverwaltung ohne Einschränkungen geöffnet.

Ganz verschont wird Heidelberg indes nicht: Der umfassende Streik bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird sich deutlich auswirken. Wie RNV-Sprecher Moritz Feier bestätigte, werden von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis Betriebsende in der Nacht auf Donnerstag keine einzige Straßenbahn und kein einziger RNV-Bus in Heidelberg fahren. „Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sind davon lediglich die S-Bahn und die BRN-Buslinien aus dem Umland nicht betroffen“, so Feier. „Eine Ausnahme bildet wiederum die Linie 34 von Wilhelmsfeld nach Heidelberg. Weil diese im Auftrag der RNV bedient wird, entfallen dort am Mittwoch ebenfalls sämtliche Fahrten.“ beju