Nur noch 50 Takte zu verkaufen

Heidelberg.Wie lange die Musik spielt, das entscheiden an diesem Abend alleine die Zuhörer: Zum vierten Mal richtet das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg am morgigen Freitag, 23. November, ein Benefizkonzert unter dem Motto „Takte gegen Krebs“ aus. Für jede verkaufte Karte spielen die Musiker eine Sequenz mehr. Sind nicht alle Tickets vergriffen, endet der Abend mit Stargeiger Daniel Hope und dem Orchester L’arte del mondo abrupt. 1220 Takte waren diesmal zu vergeben – und nach Angaben von NCT-Sprecherin Friederike Fellenberg „sieht es sehr gut aus“. Der Vorverkauf sei bereits geschlossen. „Es wird noch etwa 50 Takte an der Abendkasse geben“, berichtet sie. Die Besucher können sich also auf einen langen Konzertabend in der Stadthalle freuen.

Werke von Vivaldi

Mit dem Kauf eines Tickets tragen die Besucher nicht nur dazu bei, dass die Werke aus Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ sowie der Interpretation Vivaldi Recomposed „The four Seasons“ von Max Richter zu Ende gespielt werden, sondern unterstützen auch einen guten Zweck. Die vollen Einnahmen fließen in Krebsforschungsprojekte am NCT Heidelberg.

„Die Idee, die Konzertbesucher zu einem Taktepaten zu machen, ist einzigartig in Deutschland“, sagt der kommissarische Geschäftsführende Direktor der Einrichtung, Stefan Fröhling. Mit dem Format habe man ein Symbol für die Krankheit Krebs gewählt. „Die Diagnose kommt meist überraschend und unvorhersehbar. Die Melodie des Lebens wechselt dann ganz plötzlich“, beschreibt er die Parallelen zur Musik und dem möglichen abrupten Ende. „Dem wollen wir etwas entgegensetzen. Durch die Forschung am NCT können wir unserem Ziel näher kommen – den Krebs besser zu verstehen, früher zu erkennen und bessere Therapien zu entwickeln. Die Spenden helfen uns dabei.“

Mit Daniel Hope (Bild) haben die Veranstalter diesmal einen der aktuell gefragtesten Geiger für ihr Benefizkonzert gewinnen können. Der britische Violinist mit südafrikanischen Wurzeln lebt in Berlin und ist musikalischer Direktor des Züricher Kammerorchesters. „Er ist auf allen großen Bühnen und Musikfestivals der Welt zuhause“, heißt es in einer Mitteilung des NCT. Morgen Abend arbeitet Hope mit dem Orchester L’arte del mondo unter Leitung von Werner Erhardt zusammen.

Das Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr in der Heidelberger Stadthalle (Neckarstaden 24). Einlass ist ab 19 Uhr. Restkarten können an der Abendkasse für 45 Euro gekauft werden. Die Schirmherrschaft haben die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Oberbürgermeister Eckart Würzner. jei

