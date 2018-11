OB Würzner Gast in 24-Stunden-Show

Heidelberg.Der Klimawandel ist eines der größten globalen Probleme – und nun verschafft einer der anerkanntesten Experten dem Thema eine große Plattform. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore und das von ihm gegründete Climate Reality Project werden am Montag, 4. und Dienstag, 5. Dezember, mit einer 24-Stunden-Show auf den Klimawandel, seine Konsequenzen und mögliche Lösungsansätze aufmerksam machen.

Die Sendung, die im Internet übertragen wird, trägt den Namen „24 Hours of Reality“ (24 Stunden Realität). Sie widmet jede Stunde einem anderen Land auf der Erde und lässt Regierungschefs, Wirtschaftsvertreter und Prominente zum Thema sprechen. Am 4. Dezember von 17 bis 18 Uhr ist Deutschland an der Reihe – und Oberbürgermeister Eckart Würzner wird als Experte live aus dem Heidelberger Rathaus zugeschaltet. sal

