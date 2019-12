Obdachlose mit Freudentränen

Heidelberg.Eine große Ruhe breitet sich im Hauptbahnhof aus, wenn es 17 Uhr wird. Nach Hektik und Betriebsamkeit herrscht auf einmal Stille auf den Gängen und Bahnsteigen. Es ist eine besondere Atmosphäre, die Daniel Knee hier erlebt, immer an Heiligabend: „Dann sind eigentlich nur noch asiatische Touristen unterwegs – und Menschen, die an diesem Tag keinen Ort haben, wo sie hin können.“ Seit 16 Jahren arbeitet der 34-Jährige bei der Bahnhofsmission (BM) und immer wieder meldet er sich freiwillig für die Dienste an Weihnachten und sagt: „Manche Menschen sind in dieser Zeit richtig allein.“

Zuhören, wenig Worte machen

Einrichtungsleiterin Miriam Hotel erinnert sich an einen ihrer ersten Weihnachtsabende in dem kleinen Aufenthaltsraum: „Da saß ein Gast am Tisch, der vorher noch nie da gewesen war. Er verhielt sich ganz still und guckte unentwegt in seine Kaffeetasse.“ Sie erfuhr, dass er nach langen Jahren im Gefängnis zum ersten Mal Urlaub hatte und nun seine Mutter besuchen wollte: „Aber er hatte Angst, wie sie reagiert.“

Zuhören, wenig Worte machen, ist ihr Rezept für die Nähe, die in solchen Ausnahmesituationen zwischen Fremden entstehen kann. Irgendwann fasste der Mann Mut und fuhr nach Hause. Es gibt viele Stammgäste hier. Willkommen sei jeder, sagt Hotel: „Manchmal denke ich, wir sind ein Biotop ganz unterschiedlicher Menschen. Jeder darf kommen, niemand wird ausgegrenzt. Das ist ja auch der Sinn von Weihnachten.“

Seit 2011 wird das Fest im Heidelberger Bahnhof mit einer kleinen Andacht und gemeinsamem Weihnachtslieder-Singen gefeiert. Pfarrer Matthias Schärr ist der Initiator, BM und Caritasverband sind ebenfalls beteiligt. Oft handeln die kurzen Predigten von den vielen Metaphern, die Bahnhöfe fast zwangsläufig provozieren: Unterwegs sein, kommen und gehen. Gegen drei Uhr nachmittags geht es los, später gibt es heißen Punsch und einen Ausklang in den BM-Räumen.

Es war wohl gerade das gemeinsame Singen, das einen alten Bekannten, einen Obdachlosen vom Bismarckplatz, einmal besonders ergriff, weiß Hotel noch: Er sei oft betrunken und fast immer lustig gewesen. An diesem Abend nahmen ihn die Helfer in ihrem Kreis auf, er stand zwischen ihnen und sang ein Lied nach dem anderen, während Tränen seine Wangen herunterliefen.

„Er konnte gar nicht mehr aufhören“, sagt sie. Ein Vierteljahr später erlitt er einen Schlaganfall und starb. Doch für Hotel ist dieses gemeinsame Singen und Zusammenstehen zum Symbol geworden.

Jüngster in der Runde ist der 18-jährige Mika Frommherz, der bei der BM ein Freiwilliges Soziales Jahr(FSJ) macht. Noch hat er kein Weihnachten hier erlebt, doch er mag die Atmosphäre und geht immer gerne zur Arbeit, auch an Feiertagen: „Das ist voll mein Ding.“ Sein Vorgänger, Paul Bednarz, ist nach dem Ende seines FSJ als Ehrenamtlicher tätig. Er hat erlebt, wie brutal mit manchen Menschen umgegangen wird. Ein Mann aus der Trinkerszene war im vergangenen Jahr mit dem Bus unterwegs. Jemand stahl seine Fahrkarte, und an der Haltestelle wurde er von mehreren Männern zusammengeschlagen. Anderntags fand Bednarz den Verletzten, dessen Gesicht übel zugerichtet worden war: „Ich habe ihn mit reingenommen und ihm erstmal einen Kaffee gegeben.“

Den bekommt jeder – und wer will, wird auch an eine der Übernachtungs-Adressen vermittelt. Knee sagt: „Niemand muss Heiligabend auf der Straße verbringen.“ Auch nicht die Ehemänner, die von ihren Gattinnen vor die Tür gesetzt werden. Mehrmals hat er das schon erlebt. Oft helfe ein Gespräch, um die Scham zu überwinden und Freunde um Aufnahme zu bitten. Manchmal könne man direkt mitweinen, sagt Hotel. Das sei nicht schlecht. Zu viel wird ihr dieses besondere Weihnachten nicht, auch nicht den anderen. Im Gegenteil, sagen sie: „Wir freuen uns darauf.“

