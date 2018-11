Oberbürgermeister will Entscheidung

Heidelberg.In der seit Jahren andauernden Diskussion um eine Sanierung oder einen Neubau des Betriebshofs appelliert Oberbürgermeister Eckart Würzner an die Mitglieder des Gemeinderats, jetzt eine abschließende Entscheidung zu treffen. „Der Betriebshof ist am Ende seiner Kräfte. Wir brauchen dringend eine Sanierung und Erweiterung“, so Würzner. Dafür gebe es mit dem bisherigen Areal in Bergheim und der Ochsenkopfwiese zwischen A 656 und Bahngleisen zwei konkrete Möglichkeiten. „Ich kann es nicht verstehen, wenn einige diese Entscheidung verzögern, indem sie erst das Airfield ins Spiel bringen und jetzt allen anderen Varianten die Zustimmung verweigern.“ Die RNV benötige Planungssicherheit, wer sich nach vier Jahren Diskussion noch immer nicht entscheide, der schade dem Nahverkehr in der Stadt. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018