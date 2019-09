Oberstaatsanwalt: „Behörde hat es den Angeklagten leicht gemacht“

Heidelberg/Wiesloch.„Die Angeklagten in ihren Berliner Bürocontainer wussten, in Wiesloch gibt es eine Behörde, die nichts gegen sie unternimmt“, betont Oberstaatsanwalt Uwe Siegrist. Zwar saßen keine Vertreter der Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wieloch auf der Anklagebank. Doch im Prozess um den massenhaften Betrug mit Kurzzeitkennzeichen vor dem Heidelberger Landgericht wird der Behörde klar eine Mitschuld zugesprochen. Haftstrafen zwischen 18 Monaten und drei Jahren und zwei Monaten hat der Anklagevertreter am Donnerstag für die vier Angeklagte aus Berlin und Brandenburg gefordert. Das Urteil wird am 26. September erwartet.

Das vergleichsweise milde Strafmaß für mehrere hundert gefälschte Dokumente - pro Einzelfall sieht das Strafgesetzbuch eine Mindeststrafe von einem Jahr vor - geht auf eine Verständigung zwischen den Richtern um Christian Mühlhoff, den Verteidigern und der Staatsanwaltschaft zurück. Ohne umfassende Geständnisse der vier Männer im Alter zwischen 29 und 55 Jahren wäre eine deutlich aufwendigere Beweisaufnahme nötig gewesen, die die Hauptverhandlung in die Länge gezogen hätte, betont Siegrist.

Lange Vorstrafenliste

Drei Angeklagte könnten daher in der kommenden Woche mit Gefängnisstrafen davonkommen, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Dass der 55-jährige Chef eines Zulassungsdienstes in Berlin hingen möglicherweise mehr als drei Jahre hinter Gitter soll, liegt vor allem an seiner kriminellen Vergangenheit: Auf einer langen Liste von Vorstrafen wegen Betrugs, Fahrens ohne Führerschein und wegen Verstößen gegen das Lebensmittelgesetz findet sich eine Verurteilung aus Berlin wegen Betrugs mit Kurzkennzeichen.

Der siebenfache Vater hat demnach bereits 2008 verbotenerweise mit den gelben Kennzeichen gehandelt - die durften in dieser Zeit ausschließlich von der Zulassungsstelle des Wohnorts des Antragstellers direkt bezogen werden. Auch die zeitweilig berüchtigten Nummernschilder, die mit „HD-04“ begannen, waren da schon in seinem Sortiment. Und als - auch als Reaktion auf die Praxis in Wiesloch - die Zulassungsordnung geändert wurde, soll der als selbstständiger Bäcker gescheiterte Zulassungsdienstler sogar dazu übergangenen sein, die Unterlagen und Schilder komplett zu fälschen. Das brachte ihm 2016 ein Urteil des Landgerichts Berlin von zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis ein.

Der Heidelberger Prozess nun beschäftigt sich mit der Zeit dazwischen: Als Teile einer Bande handelnd, sollen sich die vier Angeklagten mit Personalien nichts ahnender Ausländer und gefälschten Unterschriften Kurzzeitkennzeichen in großer Stückzahl in Wiesloch bestellt haben. Möglich sei das laut Oberstaatsanwalt Siegrist dank eines „Kniffs“ gewesen: Die Zulassungsordnung sah vor, dass für Personen ohne Wohnsitz in Deutschland ein Dritter die zur Kfz-Überführung gedachten Schilder beantragen darf - an der für seinen Wohnort zuständigen Zulassungsstelle. Dank eines Mittelsmanns im Rhein-Neckar-Kreis. So habe die Zulassungsstelle ihre bundesweite Zuständigkeit für die geben Schilder begründen können.

„Industriemäßig“ seien sie durch eine eigens gegründete, mehr als 20-köpfige „Briefgruppe“ in Wiesloch bearbeitet, geprägt, verpackt und nach Berlin geschickt worden, kritisiert Siegrist die „rechtswidrig handelnde Behörde“. Abgerechnet worden sei nicht mit den einzelnen Zulassungsdiensten, sondern mit einem Unternehmer aus Heidelberg, der der Behörde ein spezielles EDV-System angedient (KIM) und den Zugang dazu kontrolliert haben soll. Er habe pro Schild nur die halbe Verwaltungsgebühr von eigentlich gut zehn Euro entrichten müssen.

„Wir verhandeln wie so oft nur die Spitze eines Eisbergs“, sieht Siegrist mehrere Tausend Fälle, von denen nun mehr als 900 in die Anklage geflossen waren. Gegen Mitarbeiter der Zulassungsstelle wird noch ermittelt. Mit dem Abschluss der Recherchen ist laut Staatsanwaltschaft in diesem Jahr zu rechnen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019