Ochsenkopf wird Grünfläche

Heidelberg.Die Fläche „Großer Ochsenkopf“ wird bei der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplans als Grünfläche ausgewiesen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 8. Oktober beschlossen. Die Fläche ist aktuell im Flächennutzungsplan noch als Gewerbefläche ausgewiesen. Es war geplant, dort den neuen Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH zu errichten. Ein Bürgerentscheid gegen den entsprechenden Gemeinderatsbeschluss scheiterte im Juli 2019 zwar am erforderlichen Quorum. In der Folge revidierte der Gemeinderat aber seine Standortentscheidung und beschloss, dass der neue Betriebshof am Altstandort in Bergheim errichtet werden soll, teilt die Stadt mit. red

