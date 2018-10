Ohne Schule kein Skateboarden

Heidelberg.Als die Heidelberger Autorin Ulrike Reinhard im Februar 2012 nach Delhi reiste, ahnte sie nicht, welche Folgen dieser Besuch für sie haben würde. Zählten zuletzt Nobelpreisträger, hochrangige Politiker, Unternehmer und Denker zu ihren Ansprechpartnern, liegt ihr Lebensmittelpunkt heute in einem kleinen Dorf in Zentralindien. Dort verändert sie mit einem Skatepark das Leben junger Menschen.

In ihrem Buch „Remote. The Rural Changemakers Of Janwaar“ berichtet Reinhard in englischer Sprache vom unerwarteten Wandel in ihrem Leben, dem holprigen Start ihres Engagements in Indien, dem Projekt selbst und seinen Auswirkungen auf die Menschen im Dorf.

Künstler gestalten Bretter

Ein Buch, das von Mut, Freude, Selbstbestimmung, Gemeinschaft und Zukunftschancen für ein Dorf erzählt, dessen Jugend vorher chancenlos war. Skateboarding für den sozialen, kulturellen und ökonomischen Wandel – diese Idee war Reinhard aus Afghanistan bekannt. Dort erlebte die Vielgereiste das mehrfach ausgezeichnete Projekt Skateistan, das Jugendliche verschiedener ethnischer Gruppen und sozialen Schichten über das Skaten zusammenbringt. Auf Reisen durch Indien und durch ein von ihr gegründetes Schulprojekt hatte sie die Missstände im Land kennengelernt. Immer wieder zog es sie in das kleine Dorf Janwaar in Zentralindien mit mal 150 Haushalten. Strom gibt es dort nur für ein paar Stunden täglich.

Die nächste Stadt ist knapp zehn Kilometer entfernt. Will Reinhard etwas abseits des täglichen Bedarfs besorgen, muss sie zwischen 70 und 250 Kilometer weit fahren. 2014 plante und realisierte sie Janwaar Castle, den ersten Skatepark Indiens in der Provinz. Zwar hatte Reinhard keine Ahnung vom Skaten. „Aber ich weiß, wie man ein gutes Team zusammenstellt und kenne die richtigen Leute.“

Namhafte Künstler wie Ai Weiwei gestalteten Boards, die Reinhard zur Finanzierung des Projektes auf Ebay versteigerte. Erlös: 17 000 US-Dollar. Das Kölner Architektenteam Betonlandschaften designte den Park, gebaut wurde er von Einheimischen und zwölf Skatern aus sieben Ländern in etwas mehr als drei Monaten. Heute steht die 500 Quadratmeter große Anlage Kindern und Jugendlichen zwischen zwei und 18 Jahren rund um die Uhr zur Verfügung und wird von ihnen selbst betrieben. Es gibt keine Kurse, die Kids bringen sich alles selbst bei. Sie helfen einander und lernen: Wenn man hinfällt, steht man wieder auf.

Nur zwei Regeln sind zu beachten: No School, no Skateboarding - nur wer in die Schule geht, darf skaten. Und: Girls first. Denn Mädchen werden in Indien bis heute in nahezu jedem Aspekt des Lebens benachteiligt. Mittlerweile gibt es Sommercamps, Theaterworkshops, eine eigene Skateboard-Edition und Tablets, damit die jungen Skater Kontakt zu den Besuchern weltweit halten können. Das Skateboarding stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein der Kinder, das gesamte Dorf profitiert von Janwaar Castle. Einige Familien vermieten Zimmer in ihren Häusern, das Geld für die Miete dürfen sie behalten. Ganz aktuell hat die indische Regierung zwei Skater, Asha und Arun, für ein internationales Skateboarding Event in China ausgewählt. Es soll die erste Sichtung im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio sein: Skateboarding wird dort olympische Disziplin

Drei weitere Dörfer profitieren

Hollywoodproduzenten, BBC-Journalisten und Skater sowie Praktikanten aus aller Welt geben sich die Klinken der Gästezimmer in die Hand. Im Dorf zeigen sich deutliche positive Veränderungen: „Die Menschen sind viel offener, es wird viel gelacht“, so Reinhard. Gemeinsam wurde das Trinkwasserproblem gelöst, sogar die Sprache und der Tonfall in Unterhaltungen habe sich verändert. „Es werden mehr Vokabeln und bessere Wörter verwendet.“ Seit vier Jahren lebt sie im Dorf, immer wieder reist sie mit ihrem Motorrad und ihrer Kamera durchs Land. „Inzwischen“, so sagt sie, „habe ich mich in dieses Land verliebt.“ Aktuell arbeitet Reinhard daran, das Konzept von Janwaar Castle auf drei weitere Dörfer zu übertragen.

Alle Einnahmen aus dem Buch fließen in das Projekt. Das edle, schwarze Cover mit dem Tiger-Logo von Janwaar-Castle und das Layout stammen von der Heidelberger Designerin Bea Gschwend, einige der Fotos vom jungen Inder Vicky Roy. „Alles was man braucht ist eine Chance, um sein Talent zu zeigen“, fügt Reinhard hinzu.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018