Onkologe Sascha Dietrich erhält Förderung

Heidelberg.Privatdozent Dr. Sascha Dietrich vom Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg war im Wettbewerb um eine neue Förderung der Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) erfolgreich: Für seine Forschungsarbeiten zur personalisierten und daher wirksameren Therapie bei Leukämien und Lymphomen ist er nun mit einer „Else Kröner Clinician Scientist Professur" ausgezeichnet worden. Mit zwei weiteren neu ernannten Stiftungsprofessoren setzte er sich gegen 72 Mitbewerber auf Bundesebene durch. Mit der Förderung unterstützt die Stiftung zukünftig jährlich drei Ärzte mit herausragenden Leistungen in Patientenversorgung und Forschung. Die anteilige Finanzierung ihrer Stelle auf eine Dauer von bis zu zehn Jahren erlaubt es den Medizinern, ihre klinische und wissenschaftliche Tätigkeit langfristig zu kombinieren. Die Clinician Scientist Professur ist mit insgesamt einer Million Euro über die gesamte Laufzeit der Förderung dotiert.

Wie wird ein bestimmter Patient mit Leukämie oder einem Lymphom auf die geplante Therapie ansprechen? Gibt es für ihn eventuell besser wirksame Medikamente? Diesen Fragen will Dr. Dietrich, Oberarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie (Direktor Prof. Dr. Carsten Müller-Tidow) am Universitätsklinikum Heidelberg, durch ausführliche Analysen der Krebszellen auf unterschiedlichen Ebenen auf den Grund gehen: Im Zentrum stehen dabei neben der Untersuchung tausender Gene und Eiweiße Medikamententests an Krebszellen von Patienten außerhalb des Körpers.

