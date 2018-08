„Online“ auch in der Tiefgarage

Anzeige

2500 Nutzer in einem Jahr

Seit einem Jahr gebe es die das Miniprogramm „Heidelberg Parken“ (App heißt Applikation) für das Mobiltelefon. Man kann sie über den App-Store (Apple) oder Google Play (Android) herunterladen. 2500 Nutzer haben es bereits getan. „Man fährt ganz normal in das Parkhaus, zieht ein Ticket und stellt den Wagen ab“, beschreibt Jelinek das Vorgehen des Kunden. „Später kommt man zum Wagen zurück und fotografiert das Parkticket mit dieser App. Sie zeigt die fällige Parkgebühr an und man bezahlt digital.“ Zur Wahl stünden dabei die bargeldlosen Zahlverfahren Kreditkarte und Paypal. Weitere Services der App: Auf Fingertippen hin zeigt sie freie Kapazitäten der Parkhäuser in der Stadt und bietet eine Navigation dorthin an. Sogar beim Wiederfinden des abgestellten Autos hilft die App: Sie merkt sich nach Eingabe der Stellplatz-Nummer oder per GPS-Ortung, wo das Auto gefunden werden kann. Eine Quittung kann man sich selbst ausdrucken. Nur bei einem Problem können weder WLAN noch App dem Kunden helfen: Das Parkticket aus Papier darf man weiterhin nicht verlieren. Sonst wird es teuer. Passiert dieses nämlich, „muss man doch zum Parkautomaten gehen“, sagt Jelinek. „Dort tippt man dann auf ,Parkticket verloren’ und bekommt einen Ersatzschein.“ Der kostet in der Regel einen Tagesparksatz – derzeit sind das 13,50 Euro.

