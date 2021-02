Online-Vormerkung für Kita-Platz startet

Heidelberg.Eltern können ihren Wunsch-Kita-Platz ab 1. März online vormerken lassen: Damit will die Stadt Familien das Anmeldeverfahren für einen Kita-Platz erleichtern. Bequem von daheim aus können bis zu drei Betreuungseinrichtungen ausgewählt werden. Das Angebot richtet sich an Heidelberger Familien mit Kindern von einem bis zu sechs Jahren. Es gilt für Platzanfragen ab dem 1. Oktober. „Das Online-Verfahren hat erhebliche Vorteile: Die Eltern treten in eine verbindliche Kommunikation mit dem Kinder- und Jugendamt. Sollte kein Platz in einer Wunsch-Kita frei sein, unterstützt das Amt bei der Suche nach Alternativen“, erklärt Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen. / red

