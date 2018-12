Opel kommt von der Straße ab

Heidelberg.Zwei schwere Autounfälle haben die Polizei in Heidelberg beschäftigt. So hat sich am späten Dienstagabend eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen und schwer verletzt.

Wie die Behörden gestern mitteilten, war die junge Frau mit ihrem Opel auf der Landstraße zwischen Gaiberg und Rohrbach unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor und von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte der Opel mit zwei Verkehrsschildern, überschlug sich und blieb total beschädigt auf dem Seitenstreifen stehen. Die Fahrerin sei mit einem Halswirbelsäulenschleudertrauma und diversen Prellungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Grenzhöfer und Wieblinger Weg missachtete eine Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines VW-Fahrers, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Da die Frau über Verletzungen klagte, sei sie in eine Klinik gebracht worden. Die Unfallverursacherin müsse nun mit einer Anzeige rechnen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr. sin

