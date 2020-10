Orthopädie: Neuer Chef

Heidelberg.Zuletzt hat als stellvertretender Klinikdirektor und leitender Oberarzt an der Orthopädischen Klinik und Poliklinik für die Universität Regensburg in Bad Abbach gewirkt. Nun hat der Gelenkspezialist Tobias Renkawitz (44) die Ärztliche Leitung der Heidelberger Orthopädie und Unfallchirurgie übernommen. Er ist damit Nachfolger von Volker Ewerbeck, der im Januar 2019 in Ruhestand verabschiedet wurde.

Als Experte für gelenkerhaltende und gelenkersetzende Therapieverfahren am Knie- und Hüftgelenk hat sich Renkawitz (Bild) unter anderem bei der Betreuung von Spitzensportlern der Fußballbundesliga einen Namen gemacht. Für den Einsatz künstlicher Gelenke entwickelte er muskelschonende, sogenannte minimal-invasive Operationsmethoden. In Heidelberg möchte er sein Können unter anderem bei der Betreuung von Nationalmannschaften und Athleten am Olympiastützpunkt Heidelberg einbringen.

„Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Interimsphase die hohe Qualität der Patientenversorgung, Forschung und Lehre in allen Bereichen der Orthopädie sichergestellt haben“, betont die Kaufmännische Direktorin Katrin Erk. Sprecher des Zentrums ist noch bis Ende 2020 Norbert Weidner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Paraplegiologie.

„Es wäre ideal, wenn wir zukünftig Prothesenmodelle und unfallchirurgische Implantate drucken könnten, die wir auch im Nanobereich auf die individuelle Knochenbiologie unserer Patienten abstimmen können“, beschreibt Renkawitz ein wissenschaftliches Projekt mit 3-D-Druckern, das er mitbringt. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020