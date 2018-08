Pablo gibt schon Flosse

Heidelberg.Ein lautes Bellen hallt über die Anlage der Mähnenrobben, als Tierpfleger Jasper Schulz mit quietschenden Gummistiefel-Schritten in die Nähe kommt. Vor allem die Kühlbox in seiner Hand lässt die südamerikanischen Schnellschwimmer begeistert knurren. Auch die Besucher des Heidelberger Zoos stehen dicht gedrängt um das Becken herum, dessen Wasser in der Sonne blau glitzert. Kaum steckt Schulz seine Hand in die Box und ein silbrig schimmernder Fisch blitzt zwischen seinen Fingern, springen die Raubtiere auf die glitschige Plattform und schlittern auf ihn zu.

Mittendrin tummelt sich der kleine „Pablo“. Der junge Bulle ist vor einem Jahr am Neckar auf die Welt gekommen und darf seit kurzem mit den erwachsenen Robben auf der großen Anlage wohnen. „Die Zusammenführung ist sehr gut gelaufen. Pablo hat sich sehr schnell eingelebt und seinen Platz in der Gruppe gefunden“, ist Kuratorin Sandra Reichler froh über den problemlosen Start ins Erwachsenenleben. Die junge Robbe sei sehr ausgeglichen und tauche geschickt und flink mit seinem Papa Atos und den Weibchen durch das Wasser.

Gelehriger Wonneproppen

Beim Training macht der Wonneproppen mit dem schwarz glänzenden Fell natürlich auch schon mit: „Pablo ist fast ein kleiner Streber, er lernt sehr schnell“, schmunzelt Reichler. Seit ein paar Tagen lasse sich der Jungbulle problemlos ins Maul fassen. „Das ist wichtig, denn so kann unsere Tierärztin seine Zähne kontrollieren, ohne ihn betäuben zu müssen“, erklärt Reichler. Außerdem könne der Kleine schon Küsschen verteilen und Flosse geben.

„Mit seinem Vater verstehe sich Pablo gut. „Er verhält sich ihm gegenüber respektvoll und gibt ihm keinen Anlass für aggressives Verhalten. Erst in ein paar Monaten könnte das Zusammenleben von zwei geschlechtsreifen Bullen schwierig werden“, so die Kuratorin. Deshalb werde Pablo Heidelberg 2019 verlassen, um im Rahmen des Zuchtprogramms in einem anderen Zoo für Nachwuchs zu sorgen.

Pepe, das zweite Jungtier, ist bereits nach Belgien umgezogen. „Er fühlt sich dort wohl und alles klappt gut“, berichtet Zoo-Mitarbeiterin Jana Mechler. Doch ehe die beiden überhaupt ins Erwachsenenleben abtauchen durften, mussten sie erstmal lernen, Fisch zu fressen: „Die Umstellung von Muttermilch auf feste Nahrung ist für alle jungen Robben eine kritische Phase. Viele Kinder schaffen das nicht und lernen nie, Fisch zu fressen – auch in der freien Natur nicht“, sagt Reichler.

Pablo und Pepe waren deshalb fünf Monate ohne ihre Mütter in einem abgetrennten Becken untergebracht. „Die hätten ihren Kindern nur den Fisch weggefuttert.“ So habe der Nachwuchs an der glitschigen Nahrung herumgelutscht, sie in die Luft geworfen, darauf herumgekaut und durch die Spielerei schließlich gelernt, die Fische mit dem Kopf zuerst zu verschlucken. Die Zuschauer, die Pablo daran erkennen, dass er der Kleinste im Becken ist, applaudieren jedenfalls lautstark, wenn der Steppke Küsschen gibt und sich einen Fisch als Belohnung abholt.

