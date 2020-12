Pandemie wirkt sich stark auf städtischen Haushalt aus

Heidelberg.Während der Rhein-Neckar-Kreis am Montag den Wert von 200 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritt, liegt Heidelberg „nur“ bei 113,3. Dennoch reagiert die Heidelberger Rathausspitze dankbar auf den bundesweit eingeleiteten Lockdown. Bereits am Donnerstag hatte OB Eckart Würzner gemeinsam mit Landrat Stefan Dallinger und dem Chef der Heidelberger Universitätsklinik Ingo Autenrieth auf ein schnelles Herunterfahren des öffentlichen Lebens gedrungen. Auch das Heidelberger Rathaus schaltet wie im Frühjahr in den Notbetrieb. Kultur, Kreativwirtschaft, Gastronomie und Tourismus: Diese Bereiche sind von der Corona-Pandemie besonders gebeutelt. Die Stadt hat schon kräftig geholfen: 2,1 Millionen Euro sind bereits allein in acht städtische Hilfspakete gesteckt worden. Zusätzlich zu Mitteln aus Bundes- und Landesförderung. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner in einem Pressegespräch erklärt.

800 000 Euro: Diese Summe floss als indirekte Subvention an Betriebe der Gastronomie, des Einzelhandels und der Hotellerie, weil für 2020 keine Sondernutzungsgebühren fällig werden. Die müssten sonst etwa für Werbeschilder im öffentlichen Raum oder Tische und Stühle zur Bewirtung im Freien bezahlt werden. Diese Regelung soll – genauso wie die Erweiterung der Flächen für die Außenbewirtschaftung etwa auf Parkflächen – bis Ende 2021 verlängert werden. Das letzte Wort dazu hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 17. Dezember.

650 000 Euro: In dieser Höhe profitieren Mieter städtischer Gebäude: Die gewerblichen Nutzer müssen bis zu sechs Monate lang nämlich keine Miete entrichten. Davon haben unter anderem Vereine, Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen sowie Betriebe und Clubs etwas. Diese Regel soll bis Mitte 2021 verlängert werden, wenn die Fraktionen zustimmen.

400 000 Euro: So viel kostet die „Dankschein“-Aktion: Jeder Heidelberger ab 16 Jahren bekam einen Gutschein, der im Einzelhandelsgeschäft oder beim Dienstleister seiner Wahl abgegeben werden kann und dem Unternehmer je zehn Euro aus der Stadtkasse liefert.

210 000 Euro: So schwer ist das Paket, mit dem Clubs gefördert werden: 60 000 Euro Soforthilfe und zinslose Miet-Darlehen.

200 000 Euro: Um Notfälle abfedern zu können, hat der Gemeinderat im städtischen Nachtragshaushalt einen Corona-Nothilfefonds für den zweiten Lockdown aufgelegt. Geschädigte Betriebe, Vereine und Institutionen sollen aus diesem Topf Unterstützung bekommen. 60 000 Euro sind für Kultur und Soziales vorgesehen, 40 000 Euro für Sport, 20 000 Euro für Vereine in den Stadtteilen. Wie das Geld genau verteilt werden soll, klärt der Gemeinderat ebenfalls am Donnerstag.

80 Luftfiltergeräte: Neben Desinfektionsmittel hat die Stadt im ersten Lockdown vor allem Schutzmasken angeschafft und ausgegeben – an soziale Einrichtungen und in der frühen Phase auch an Ärzte und Krankenhäuser. Nun kommen Kosten für Luftfiltergeräte hinzu: Insgesamt 80 Stück werden samt Installation und Wartung finanziert. 74 Stück werden an neun Heidelberger Schulen installiert. Sie sollen nach den Weihnachtsferien einsatzbereit sein. Ausgestattet werden damit Räume, die nicht durch regelmäßiges Öffnen der Fenster gelüftet werden können oder in denen Kinder und Jugendliche unterrichtet oder betreut werden, die Risikogruppen angehören – etwa in Inklusionsklassen. Nach einer Prüfung des Hochbauamtes sind neun Schulen ausgewählt worden. Außerdem kommen Filtergeräte in sechs Klassen der Bahnstadt-Grundschule zum Einsatz, in denen Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen unterrichtet werden. Die nötige Gesamt-Investitionssumme für die 80 Geräte war zunächst nicht zu beziffern.

1,14 Millionen Euro: Diese Summe überwies die Stadt zusätzlich an Aufwendungen allein für die Kitabetreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger für jene Zeit, in denen sie geschlossen waren. Dazu kommen die Beiträge in kommunalen Einrichtungen, die den Eltern zurückgezahlt wurden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020