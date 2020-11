Parkende Autos beworfen

Heidelberg.Zwei betrunkene Männer haben in Heidelberg-Bergheim Blumenkübel und Fahrräder auf mindestens sechs parkende Autos geworfen. Nach Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge, wie die Männer in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht in der Bergheimer Straße Richtung Bismarckplatz gingen und dabei die geparkten Wagen beschädigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben.

Die beiden Männer sollen etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie schienen sichtlich betrunken und haben nach Angaben des Zeugen nur gebrochen Deutsch gesprochen. Hinweise nimmt das Revier Mitte – das die Ermittlungen leitet – entgegen. Zeugen wählen 0621/1 74 17 00. sin

