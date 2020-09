Parkscheinautomat in Mathematikon-Tiefgarage aufgebrochen

Heidelberg.Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage des Mathematikons in der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim auf gebrochen. Daraus entwendeten sie laut Angaben der Polizei Bargeld. Die Höhe der Summe steht bislang noch nicht fest. Allein der Sachschaden dürfte insgesamt bei weit über 1000 Euro liegen, schätzen die Beamten.

Seit dem 28. Juli dieses Jahres kam es zu fünf ähnlichen Taten in Neckargemünd, Mannheim (jeweils zweimal) und Heidelberg. Ob alle Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020