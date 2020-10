Party beendet, Wirt angezeigt

Heidelberg.60 Party-Gäste auf 40 Quadratmetern: Ein Gastwirt in Heidelberg hat in der Nacht auf Sonntag, 18. Oktober, „eklatant gegen die Coronavirus-Vorschriften verstoßen“. Das hat ein Stadtsprecher am Montag mitgeteilt. Die Polizei habe die Veranstaltung mit mehreren Streifenwagen und Kräften der Sicherheitspartnerschaft aufgelöst. Beim Eintreffen der Beamten hätten die Gäste teilweise auf den Tischen getanzt. Die Datenblätter zur Dokumentation der Gäste seien teils unvollständig und unleserlich ausgefüllt. Das hat nun für den Wirt Konsequenzen: Er wird angezeigt, sein Lokal muss möglicherweise für immer schließen. Es sei ein „Zuverlässigkeitsverfahren nach dem Gaststättengesetz“ eingeleitet worden.

Die Stadtverwaltung prüft derweil die Einführung einer Sperrstunde ab 23 Uhr: Mit sieben Neuinfektionen und 84 aktiven Fällen nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte einer Woche je 100 000 Einwohner) der 50er-Grenze, ab der eine Kommune als Risikogebiet eingestuft werden kann. Laut Kreis-Gesundheitsamt, lag der Wert am Montag bei 48,1. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020