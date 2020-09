„Patria“ zurück in Neuenheim

Heidelberg.Am liebsten würde man gleich hier einziehen: Dunkles Blau und Grün an Wänden und Möbeln signalisieren Geborgenheit. Regale mit Büchern warten darauf, genauer inspiziert zu werden – und die lange Bar aus dunklem Holz, dass man an ihr Platz nimmt für einen Drink zum Sonnenuntergang. Die „Patria“ ist zurück in Heidelberg. Nach einer Verjüngungskur und einer Stilberatung wartet das Oldtimer-Schiff

...