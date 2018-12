Per Automat zum Ausweis

Heidelberg.Ein sanftes Tippen von Bürgermeister Wolfgang Erichson auf den Bildschirm reicht, und schon fährt das langgestreckte und weiß glänzende Gerät mit seiner futuristischen Spiegelfläche ein Stück nach oben, exakt bis auf die Kopfhöhe des Heidelberger Dezernenten für Bürgerdienste. Automatisch geht die helle Beleuchtung an, und auf dem Bildschirm werden die strengen Vorgaben der Bundesdruckerei für Passbilder in bunten Grafiken exakt erklärt.

„Das Gerät erkennt, ob ich die Augen geschlossen habe oder zu breit grinse – und akzeptiert diese Schnappschüsse dann nicht“, erklärt Erichson seine Bemühungen, möglichst teilnahms- und ausdruckslos in die hinter der Spiegelfläche versteckte Kamera zu blicken.

Drei Monate im Testbetrieb

Im Bürgeramt Mitte steht seit Kurzem der ganze Stolz von Erichsons Dezernat: ein sogenanntes Self-Service-Terminal (SST) der Bundesdruckerei, für drei Monate im Testbetrieb. Die 20 000 Euro teure Maschine kann nicht nur vollautomatisch zulässige biometrische Passbilder aufnehmen, sondern soll auch den weiteren Prozess beim Beantragen von Ausweispapieren beschleunigen. „Nutzer müssen keine Wartemarke ziehen, sondern können gleich mit dem Vorgang beginnen“, erklärt Bürgeramtsleiter Bernd Köster beim Vorführtermin. „Außerdem spart man sich den Gang zum Fotografen, und dank der einfachen Menüführung in sieben Sprachen braucht man nur fünf Minuten für das ganze Prozedere.“ Geld sparen können Bürger mit dem Automatenbild indes nicht – sieben Euro werden für die Nutzung fällig, zusätzlich zu den regulären Gebühren für das Ausstellen der Papiere.

Immerhin können Interessierte ohne Aufpreis ihre Zeigefinger scannen – so sie denn diese Funktion moderner Ausweisdokumente nutzen möchten. Eine Verpflichtung für gespeicherte Fingerabdrücke gibt es in Deutschland bislang nicht.

„Wenn der Nutzer dann noch digital unterschrieben hat, geht es menschlich weiter“, erklärt Bürgermeister Erichson. Bis auf weiteres endet die „digitale Revolution“ in Heidelberg nämlich nach der Erfassung der wichtigsten Daten. Dann muss der Nutzer zu einem Mitarbeiter am Infoschalter, wo die Daten beispielsweise um die exakte Augenfarbe und Größe des Antragstellers ergänzt und teilweise überprüft werden. Aus den angepriesenen fünf werden so eher 15 Minuten. Doch im Vergleich zum bisherigen Bearbeiten des Antrags entfällt mitunter viel Wartezeit, rechnet Erichson vor.

Die Stadt begreift die Einführung des SST als „ersten Schritt“, um die Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren. „Im Kfz-Bereich haben wir schon recht viele Online-Formulare und Möglichkeiten geschaffen, über das Internet aufwendige Behördengänge zu vereinfachen“, so Bürgeramtsleiter Köster. „Unser Ziel ist es, auch die Anträge für neue Ausweise irgendwann komplett über die Geräte abzuwickeln und die fertigen Dokumente direkt an die Bürger mit der Post zu versenden.“

Noch ist das Zukunftsmusik, denn nach der Erfassung sämtlicher zusätzlicher Daten beim Sachbearbeiter gehen die Anträge zur Bundesdruckerei. Von dort werden die fertigen Ausweise und Pässe an die Bürgerämter geschickt, wo sie die Antragsteller schließlich bei einem zweiten Termin persönlich abholen müssen.

24 000 Dokumente jährlich

Der dreimonatige Test soll zeigen, ob die Bürger das neue Angebot annehmen – dann sollen weitere Heidelberger Bürgerämter mit den futuristischen Geräten ausgestattet werden, deren Anschaffung indes die Stadt bezahlen muss. „Unsere Verwaltung kann aber dadurch Ressourcen sparen – bei jährlich rund 24 000 Dokumenten gibt es da viel Potenzial“, sagt Amtsleiter Köster. „Bislang sind wir sehr zufrieden mit dem Zuspruch, vor allem jüngere Nutzer testen das Gerät. Wir haben noch keine Werbung gemacht – und in den rund zwei Wochen, in denen das SST hier steht, haben schon 14 Bürger den neuen Service genutzt.“

In Mannheim gibt es bereits seit knapp zwei Jahren beim Fachbereich Bürgerdienste in K 7 ein ähnliches System: „Speed-Capture-Terminal“ heißt es in der Quadratestadt. Der Ablauf beim Beantragen und die Möglichkeiten sind ähnlich wie in Heidelberg, Nutzer müssen sechs Euro für den Service bezahlen. „Das Terminal verkürzt die eigentliche Bearbeitungszeit beim Sachbearbeiter“, so ein Sprecher über den Vorteil des Automaten.

