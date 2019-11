Perkeo dreht sich statt der Pyramide

Heidelberg. Der Engel spricht auf dem mittleren Rathausbalkon, der Kinderchor singt links davon, der Stadtchef steht rechts - und die Bläser haben sich gegenüber auf der neuen Plattform vor der Heiliggeistkirche postiert: Ein „Rundum-Ereignis“ ist die Eröffnung des Heidelberger Weihnachtsmarktes am Montagabend. Möglich macht das ein neuer Hingucker auf dem Marktplatz. Statt der Pyramide steht dort zum ersten Mal der Nachbau eines großen Fasses. Es bietet bis zu 30 Personen gemütlich Platz. Auf seinem Dach dreht sich der Zwerg Perkeo - Symbol der Stadt für Witz und Fröhlichkeit. Bis 22. Dezember kann man in der Heidelberger Altstadt auf vier Plätzen Glühwein, Kunsthandwerk, und Adventsstimmung genießen. Bis zu einer Million Gäste werden an den 130 Ständen erwartet.

Fotos und Selfies vom Heidelberger Weihnachtsmarkt kommen in der ganzen Welt an. „Wir wollten gerne ein bisschen etwas anders machen“, formuliert Mathias Schiemer, Chef von Heidelberg Marketing, mit Blick auf die zehn Meter hohe Pyramide, die sich 15 Jahre lang auf dem Marktplatz drehte und nun auf den Universitätsplatz umgezogen ist. Per Ausschreibung wurde nach einer neuen Attraktion gesucht. Der Heidelberger Schausteller Thomas Blum erhielt mit seiner Fass-Idee den Zuschlag. „Es sollte Tradition haben“, erinnert er sich an die Aufgabenstellung. Weitere Bedingung: Die Grundmaße von 5,50 im Quadrat mussten eingehalten werden.

Da dachte Blum in die Höhe - und investierte 430 000 Euro. Ein Technischer Zeichner und eine auf Weihnachtsmarktbau spezialisierte Firma aus Ostfriesland setzten die Idee in sieben Monaten um. Im frei zugänglichen Fass, das als gemütliche Stube eingerichtet wurde, haben bis zu 30 Personen Sitzplätze. „Sie können sich von unten ihre Crêpes mit hochnehmen und dazu Getränke bestellen“, erklärt Schiemer. Gab es früher im Schloss eine „Wein-Leitung“ zum Königssaal, so wird hier der Glühwein vom Stand unten in die Stube hochgezapft.

Die Tür zum Fass geht auf, und ein freundlicher Herr wirft scheppernd eine Handvoll Münzen in die Stube. Mandelröster Dieter Klingenfuß wünscht dem Kollegen mit diesem Brauch ein gutes Geschäft.

Dass der Weihnachtsmarkt vor allem aus Alkoholkonsum bestehe, weist Schiemer zurück. Nur zehn Prozent der Stände insgesamt seien Glühweinstände, 30 Prozent nehme die Gastronomie insgesamt ein. „Wir legen großen Wert auf einen guten Mix und traditionelles Handwerk“, betont er. Bürsten und Seifen kann man kaufen, Gestricktes, Gewebtes und Schmuck. Etwa zehn Prozent der Stände sind neu, sagt Marktmeister Joe Schwarz. Täglich wird er hier nach dem Rechten schauen und als Ansprechpartner bereitstehen. Seit zwölf Jahren ist er der „Weihnachtsmarkt-Mann“. Für ihn ist beinahe das ganze Jahr Weihnachtsmarkt: Ende Februar ende die Bewerbungsfrist der Standbeschicker, dann beginnen die Planungen.

Plattform abgesperrt

Vier weitere, kleine Fässer sind um den Brunnen platziert für Weihnachtsmarktbesucher, die sich „mal setzen“ möchten. Nicht frei zugänglich ist aus Sicherheitsgründen die Plattform auf dem Fass. Wer hinauf darf, schaut auf die neu gestalteten Dächer der Hütten. Die Schausteller waren verpflichtet, Heidelberger Motive in ihre Dekoration einzubauen. So gibt es eine puppenhausähnliche Nachbildung des Rathauses inklusive Engel auf dem Balkon. Auch eine stilisierte Bahnstadt, den Königstuhl, das Schloss und die Bergbahn kann man in Klein entdecken.

Infos: Im Keller des Heidelberger Schlosses wurde 1591 ein riesiges Fass eingebaut, in dem 130 000 Liter Zehntwein aus der Pfalz gesammelt wurden. Es wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört.

1664 gab es das zweite´und knapp 100 Jahre später ließ Kurfürst Carl Theodor von Mannheim aus das heutige, dritte Große Fass bauen. Fassungsvermögen: 220 000 Liter Wein. Eine Treppe führt auf eine Plattform auf dem Fass. Vermutlich wurde sie früher als Tanzboden genutzt.

Kurfürst Carl Philipp holte zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus Südtirol den Kleinwüchsigen Perkeo als Hofnarr nach Heidelberg. Eine hölzerne Abbildung von ihm bewacht den Fasskeller im Schloss.

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt öffnet bis 22. Dezember sonntags bis freitags von 11 bis 21 Uhr (maximal bis 22 Uhr). Samstags kann man ihn von 11 bis 22 Uhr besuchen.

Die Eisbahn auf dem Karlsplatz und das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt öffnen bis 6. bzw. 1. Januar.

