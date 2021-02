Perron wird neuer Präsident

Heidelberg.Helmut Perron ist neuer Präsident des Landgerichts Heidelberg. Das gab das Justizministerium in Stuttgart am Dienstag bekannt. Perron folgt damit Frank Konrad Brede nach, der Ende des vergangenen Jahres an das Landgericht Baden-Baden gewechselt war. „Über 17 Jahre hat Helmut Perron zunächst am Landgericht Mannheim, dann am Landgericht Karlsruhe und zuletzt am Oberlandesgericht Karlsruhe als Vizepräsident große Verantwortung getragen“, betonte Justizminister Guido Wolf. Von 2003 bis 2012 war Perron Vizepräsident des Landgerichts Mannheim. 2012 wechselte er als Vizepräsident an das Landgericht Karlsruhe. 2017 folgte dann der Wechsel als Vizepräsident an das Oberlandesgericht Karlsruhe. her (Bild: Justizministerium)

