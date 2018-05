Pfingstferien mit Affen verbringen

Anzeige

Heidelberg.Die Zooschule Heidelberg bietet in den Pfingstferien vom 22. bis 26. Mai sowie vom 28. Mai bis zum 2. Juni Ferienprogramme für Schulkinder an. Kinder ab sechs Jahren können den Tierpflegern bei ihrer Arbeit helfen und so mit einigen Tieren auf Tuchfühlung gehen. Es gibt ein Basisprogramm für 80 Euro, bei dem die Kinder täglich zwischen 9.30 und 12.30 Uhr betreut werden. Optional kann für 35 Euro ein von 8 bis 9.30 Uhr dauerndes Frühprogramm oder für 125 Euro ein Nachmittagsprogramm hinzugebucht werden, das von 12.30 bis 16.30 Uhr dauert. Geschwister zahlen 15 Prozent weniger. Karten im Vorverkauf gibt es an den Tageskassen des Zoos oder unter Tel. 06221/39 55 713.