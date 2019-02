Pfitzenmeier will im Sommer mit Bau starten

Heidelberg.Ganz nach dem Motto „größer, höher, weiter“ plant die Schwetzinger Unternehmensgruppe Pfitzenmeier jetzt ihren nächsten großen Wurf: ein „Premium Plus Wellness und Fitness Resort“ in der Heidelberger Bahnstadt, in direkter Nachbarschaft zum neuen Multiplex-Kino Luxor der Familie Englert. Wie Werner Pfitzenmeier unserer Zeitung bestätigte, laufen gerade die Genehmigungsverfahren bei der Stadtverwaltung. Nachdem der Bezirksbeirat die Zustimmung empfohlen hat, sollen heute der Bauausschuss und am 28. März der Gemeinderat über den Bebauungsplan entscheiden. Entstehen soll hier das bisher größte und modernste Fitness-Center der ganzen Metropolregion.

Der luftige Glasbau bietet auf vier Geschossen mehr als 10 000 Quadratmeter Trainingsfläche. Hinzu kommen 1000 Quadratmeter Dachterrasse mit blendender Aussicht in die Region, ein Aquadome mit 290 Quadratmetern Wasserfläche für gelenkschonende Übungen unter Wasser, ein Wellnessschwimmbecken und ein Solebecken. Standard bei den großen Pfitzenmeier-Resorts sind spezielle Damenbereiche für Training und Wellness, ein Reha-Sport-Bereich mit speziellen Geräten sowie Kinderbetreuung, Bistro und eine Lounge zum Chillen. Der Gastronomiebereich im Erdgeschoss wird auch für die Umgebung geöffnet, was gerade hier im neuen Wohn- und Arbeitsviertel von Vorteil sein dürfte. Und es gibt eine dreistöckige Tiefgarage mit 325 Auto- und 140 Fahrradstellplätzen, so der Firmeninhaber, der im vergangenen Jahr das 40-jährige Bestehen feierte.

Der sechste Standort in Heidelberg

In Heidelberg ist die Pfitzenmeier-Gruppe nach Fertigstellung dieses Resorts dann mit sechs Angeboten verschiedener Preis- und Ausstattungsklassen vertreten. „Ich freue mich schon sehr auf dieses Projekt“, sagt Werner Pfitzenmeier. „Hier können problemlos 800 Menschen jeden Tag ihren Übungen nachgehen und eine schöne Auszeit vom Alltag verbringen, ohne sich irgendwo drängeln zu müssen“, sagt er. Und das neue Resort unterscheide sich schon vom Aussehen her nochmals deutlich von den bisherigen großen Studios der Schwetzinger Fitnessgruppe.

Gerade die großen Glasflächen sowohl zur Bahnlinie hin als auch zur Eppelheimer Straße zeigen eine neue Offenheit. Hier liegt auch in der Abstimmung mit der Stadt der bisher einzige Haken, denn Naturschutzverbände hatten angemerkt, dass die Glasflächen eine Gefahr für Vögel darstellen könnten, deshalb soll besonderes Glas verwendet werden, das die Vögel erkennen und so rechtzeitig umflattern können.

Sollte der Gemeinderat in seiner März-Sitzung zustimmen, dann könnte bereits im Sommer der Bau beginnen und Anfang 2021 der Einzug erfolgen. Derzeit hat Pfitzenmeier in Heidelberg nach eigenen Angaben etwa 20 000 Mitglieder.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019