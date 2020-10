„Pflege Schönau“ ohne Pflege

Heidelberg.Viele Tausend Pächter, Mieter und Zahler von Erbbauzinsen in der Region müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen. Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS) hat sich einen neuen Namen gegeben. Zusammen mit der Evangelischen Pfarrpfründestiftung Baden tritt sie künftig gemeinsam nur noch als „Stiftung Schönau“ auf.

Sie ist eine der ältesten Institutionen in Heidelberg und der gesamten Metropolregion und geht noch auf die Reformation zurück. Das Stiftungsvermögen stammt aus dem ehemaligen Kloster Schönau (Odenwald), das 1560 aufgelöst wurde. Für dieses Vermögen wurde ein „Pfleger“ (Verwalter) bestellt. „Die bisherigen Firmierungen sind heutzutage sperrig und unklar“, begründet die Stiftung den Namenswechsel.

21 000 Erbbau- und Pachtverträge

Insbesondere die Bedeutung der Wörter „Pflege“ und „Pfarrpfründe“ seien im heutigen Sprachgebrauch „missverständlich“, liege doch die Kernkompetenz der Stiftung als wirtschaftlich agierendes Unternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden in der nachhaltigen, professionellen Vermögensverwaltung. Sie zählt 80 Mitarbeiter. Aus den Erträgen von rund 21 000 Erbbau- und Pachtverträgen, der Vermietung von rund 800 Wohnungen, Investitionen in Immobilienfonds sowie der Bewirtschaftung von 7600 Hektar Wald meist rund um Heidelberg und Mosbach sowie 2000 Hektar im Schwarzwald erzielt sie Erlöse, um ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Sie finanziert kirchliche Bauten und deren Erhaltung sowie Pfarrerbesoldung. 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser in ganz Baden stehen in der direkten Baupflicht der Stiftung. pwr

