Heidelberg.Die Corona-Pandemie zeigt auch dem Universitätsklinikum Heidelberg die Grenzen der Belastbarkeit auf. Pflegedirektor Edgar Reisch schildert die Lage in deutlichen Worten.

Herr Reisch, gleichbleibend hohe Inzidenzwerte, steigende Todeszahlen, knapper werdende Intensivplätze - wie dramatisch ist die Lage an der Covid-19-Front wirklich?

Edgar Reisch: Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen. Die Patientenzahlen bei uns am Klinikum steigen jeden Tag - nicht sprunghaft, aber stetig. Wir haben heute aktuell auf den Intensivstationen 29 Betten mit Corona-Patienten belegt, alle 29 Patienten werden beatmet. Und wenn sie erst einmal beamtet werden, dann liegen sie sehr lange. Das kann bis zu 60 Tage dauern. Auch auf den allgemeinen Stationen haben wir 55 Corona-Patienten. Das ändert sich allerdings stündlich. Manchmal kommen mehrere Patienten gleichzeitig neu dazu. Dann müssen wir schauen, wie wir andere verlegen.

Haben Sie schon einmal persönlich eine solche Krise erlebt?

Reisch: Ich bin jetzt schon lange im Geschäft. Es gab immer mal kritische Situationen. Aber die haben ein oder zwei Tage gedauert. Da war wenigstens ein Ende in Sicht. Doch so etwas wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Und das schlimme daran: Es gibt kein Licht am Horizont. Wir hoffen zwar jetzt alle auf die Impfungen. Aber es wird im Verlauf der nächsten Wochen ganz sicher nicht besser. Ganz im Gegenteil: Jetzt haben wir im ganzen Rhein-Neckar-Kreis um die 250 Covid-Patienten, die in einem Krankenhaus liegen. Das wird in den nächsten Wochen bis auf 340 Patienten steigen. Etwa 20 Prozent - das ist ein Erfahrungswert - müssen beatmet werden. Ich mache mir echt große Sorgen. Und das sage ich auch in dieser Deutlichkeit.

Müssen sich die Bürger Sorgen machen, dass das Gesundheitssystem in die Knie geht?

Reisch: Nein, es wird nicht die Knie gehen - wenn wir uns an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Die Menschen müssen den Lockdown akzeptieren. Mein Appell: Sucht nicht die Lücken im System, sondern schaut, dass Ihr Euch schützt, damit die medizinische Versorgung der Menschen insgesamt sichergestellt ist. Notfälle wie Herzinfarkte und Schlaganfälle müssen wir ja auch versorgen und behandeln.

Die Krankenhäuser sind vielfach dazu übergegangen, nicht notwendige Operationen zu verschieben. Das Uniklinikum Heidelberg auch?

Reisch: Wir müssen schauen, dass wir unseren Versorgungsauftrag erfüllen. Wir müssen den Spagat hinbekommen, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Die Menge der machbaren, elektiven Eingriffe haben wir aktuell auf etwa 60 Prozent gesenkt. Das ist immer eine Frage der Abwägung. Die medizinisch notwendigen Operationen werden auf jeden Fall gemacht.

Wie wollen Sie denn die Versorgung der Covid-19-Patienten auch in den kommenden Wochen sicherstellen?

Reisch: Wir schauen, wo wir noch Mitarbeiter von anderen Bereichen umschichten können, wo eben durch die reduzierten Maßnahmen weniger los ist. Wir schauen auch, dass wir ehemalige Mitarbeiter und Medizinstudenten zusätzlich rekrutieren können.

Das Problem ist also eher das nicht verfügbare Personal als die Bettenanzahl?

Reisch: Ja. Medizinisches Material, Beatmungsgeräte und Intensivbetten haben wir genügend, aber eben das Personal dazu nicht mehr. Wir haben mehr als 60 Pflegekräfte, die wir derzeit nicht einsetzten können, weil sie nach einem positiven Corona-Test oder als Kontaktpersonen zuhause bleiben müssen. Das spüren wir in der aktuellen Situation deutlich. Die Infektionszahlen müssen unbedingt sinken. Die Zahlen sinken jedoch nur dann, wenn der Lockdown und alles, was damit zusammenhängt, auch eingehalten wird und die Bürger ihre ganz persönliche Verantwortung für das Gesundheitssystem übernehmen.

Ist der harte Lockdown eigentlich nicht zu spät gekommen?

Reisch: Ja, er ist zu spät. Wobei man natürlich berücksichen muss: Die meisten Zunahmen an Covid-19-Patienten gibt es bei den über 60-Jährigen. Es vergeht ja kein Tag, wo in Altenheimen des Rhein-Neckar-Kreises keine positiven Einträge vermeldet werden. Und dann trifft es immer gleich 20 oder 30 Bewohner. Ich hätte mir gewünscht, dass es in Pflege- und Altenheimen schon früher bessere Vorsorgemaßnahmen gegeben hätte und mehr getestet worden wäre. Das sind die Bereiche, aus denen nun vermehrt Patienten in die Krankenhäuser kommen.

Das Uniklinikum steht im Verbund mit anderen Krankenhäusern. Gibt es Kliniken, die besonders schwer von der Pandemie betroffen sind?

Reisch: Wir haben montags, mittwochs und freitags Video-Konferenzen mit allen Krankenhäusern des Rhein-Neckar-Kreises. Mit dabei sind auch das Gesundheitsamt, das Landratsamt, die Feuerwehr, Bundeswehr und die Leitstelle. Da besprechen wir die aktuelle Situation und Verfügbarkeit vor allem der Intensivbetten. Den anderen Häusern geht’s ganz genauso wie uns. Sie sind auch an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen. Am Montag hatten wir beispielsweise im ganzen Kreis nur noch ein Beatmungsintensivbett zur Verfügung. Da muss man jonglieren und eine mittelfristige Strategie haben, auf der anderen Seite aber auch auf Sicht fahren.

Das macht’s dann aber besonders schwierig angesichts der leichten Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage, die vermutlich wieder neue Ansteckungen nach sich ziehen.

Reisch: Deshalb gilt mein Appell, dass man auch an Weihnachten aufeinander achtet. Am besten, ich gehe mit meinem Gegenüber so um, als ob ich positiv wäre. Wenn ich mein Gegenüber schütze, dann schütze ich viele andere, auch das Gesundheitssystem und die Patienten, die unsere Hochleistungsmedizin dringend brauchen.

Was würden Sie den sogenannten „Querdenkern“, die die Existenz einer Pandemie anzweifeln oder sie gar verneinen, denn gerne ins Stammbuch schreiben?

Reisch: Die sollten einfach mal eine Woche bei uns mitarbeiten. Dann wäre das „Querdenken“ ganz schnell vorbei.

Donnerstag, 17.12.2020