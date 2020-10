Pionierin und Netzwerkerin

Heidelberg.Sie war nicht nur für Heidelberg die erste Stadtchefin, sondern auch die erste Oberbürgermeisterin überhaupt in Baden-Württemberg: Am 21. Oktober 1990 – vor genau 30 Jahren – ist Beate Weber (jetzt Weber-Schuerholz) ins Rathaus gewählt worden. 16 Jahre leitete die heutige Ehrenbürgerin die Verwaltung und setzte schon früh Akzente im Umweltschutz, aber auch mit Bildungs- und Kulturinitiativen sowie im Nahverkehr.

Ob dieses Jubiläum Bedeutung für sie hat und sie es feiert? „Diesen Jahrestag empfinde ich als sehr seltsam, denn die OB-Wahl ist mir noch so nah, wie alles, was sich in den sechzehn folgenden Jahren daran anschloss an Themen, Begegnungen und Arbeit“, berichtet die 76-Jährige dieser Redaktion.

Neue Ära nach 24 Jahren Zundel

Obwohl sie 2006 auf eine dritte Kandidatur verzichtete und nach 16 Jahren im Rathaus in den „Ruhestand“ wechselte, blieb sie politisch engagiert. Dass ihre OB-Zeit ihr heute noch so nah bleibt, könnte daran geknüpft sein: „Vielleicht liegt einer der Gründe darin, dass mich seit dem Ende meiner Amtszeit fast alle Inhalte weiter intensiv beschäftigt haben, denn ich habe das große Glück, gesund zu sein und immer noch aktiv sein zu können“, analysiert sie. Privat werde sie nicht feiern, aber ihre Partei, die SPD, der sie seit 50 Jahren angehört, hat möglicherweise Ideen.

Lange vor der Einführung von Computerauswertungen waren die Wahlhelfer an jenem 21. Oktober vor 30 Jahren sehr fix: Kurz vor 19 Uhr kam der erste Trend. Die offizielle SPD-Kandidatin (46) lag bereits nach 38 von 119 ausgezählten Wahlkreisen mit 55 Prozent klar vor Stadtkämmerer Wolfgang Wagner, der nur 43,9 Prozent auf sich vereinigen konnte.

Der spätere Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) musste sich schließlich mit 43,4 Prozent seine Niederlage gegenüber der Parteigenossin eingestehen. Rund 200 Zuschauer verfolgten die Auszählung im Rathaus mit. Nach 24 Jahren OB Reinhold Zundel (1930-2008) brach mit der jungen und streitbaren Sozialdemokratin eine neue Ära an.

„Die überaus klare Entscheidung von Heidelberg ist zunächst ein ganz persönlicher Triumph Beate Webers“, analysierte der damalige Politikchef des „Mannheimer Morgen“, Michael Schröder. Die CDU hatte ihren Kandidaten nach dem ersten Wahlgang herausgenommen: Raban von der Malsburg (1946-2011) hatte im ersten Wahlgang am 23. September 1990 nur 20,22 Prozent der Stimmen bekommen – Weber 42,07. Obwohl am 21. Oktober 1990 zur OB gewählt, durfte die Europaabgeordnete die im Dezember beginnende Amtszeit doch erst drei Monate später antreten: Einsprüche gegen die Wahl machten sie zunächst zur „Amtsverweserin“.

Im März 1991 stand dann auch offiziell „Oberbürgermeisterin“ auf den Visitenkarten. „Ich wollte eine Stadtverwaltung, die keine Obrigkeit ist.“, sagt sie rückblickend. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Ausbau der Ganztagsbetreuung: Diese Themen setzte die Mutter einer Tochter, die Grundschul- und später Beratungslehrerin ganz oben auf ihre Agenda. 1996 wählte sie das ZDF-Magazin „Mona Lisa“ auch deshalb zur „Frau des Jahres“. Wie wichtig Netzwerken für den Erfolg ist, war Weber-Schuerholz immer klar – und so führte sie einen bald „Hexentreffen“ getauften, jährlichen Austausch von Stadträtinnen und ein Treffen mit später gewählten Kolleginnen im Land ein.

Der Ausbau der B 37 und der Bergheimer Straße, Radfahrstreifen, Frauen-Nachttaxi, Semesterticket und vieles mehr gehen auf Webers „Kappe“. Manche ihrer Infrastruktur-Themen beschäftigen ihren Nachfolger noch, etwa die Campusanbindung per Bahn.

Und heute? Mit ihrem Mann Goetz engagiert sie sich in Kanada in einem Umweltprojekt. Die Expertin für nachhaltiges Stadt-Management hält Vorträge. Als prominente Unterstützerin und Schirmherrin des Ausbildungsfonds „Voices for Africa“ und des Chors Imbongo unterstützt Weber-Schuerholz im südafrikanischen Königreich Eswatini die Ausbildung von Jugendlichen.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020