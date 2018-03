Pizzaservice überfallen

Anzeige

Heidelberg.Drei bewaffnete Männer haben nach Mitteilung der Polizei gestern gegen 1.50 Uhr einen Pizzalieferservice in Heidelberg überfallen. Die maskierten Räuber waren mit Messern und einer Pistole ausgestattet, betraten den Verkaufsraum in der Eppelheimer Straße und bedrohten den Inhaber. Einer der Täter durchsuchte mehrere Schubladen und stahl den Geldbeutel des Opfers, teilt ein Polizeisprecher weiter mit. Die Beute sind mehrere hundert Euro. Danach flüchteten die Räuber zu Fuß. Zwei Tatverdächtige sollen etwa 30 Jahre alt sein und mit kurdischem Akzent gesprochen haben. Sie hatten sich Schals um den Mund gewickelt. Der dritte Tatverdächtige hatte eine grüne Halloween-Maske mit einem großen Mund vor dem Gesicht, sprach ebenfalls Deutsch mit kurdischem Akzent und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Hinweise erbeten die Beamten an Telefon 0621/174 44 44.