Pkw erfasst Roller auf Kreuzung

Heidelberg.Lebensgefährliche Verletzungen hat am Montagmorgen ein Rollerfahrer auf der Speyerer Straße in Heidelberg-Kirchheim erlitten: Nach Mitteilung der Polizei war der 67-Jährige auf der Pleikartsförster Straße in Richtung Pfaffengrund unterwegs, als er gegen 10.15 Uhr von einem Pkw auf der Kreuzung erfasst wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll die Autofahrerin bei Rot auf die Querung gefahren sein. Die 58-Jährige war stadtauswärts unterwegs.

Der Schwerverletzte wurde zunächst am Unfallort ärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Speyerer Straße blieb über mehrere Stunden gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens an den beiden Unfallfahrzeugen gab es keine Angaben der Polizei. miro

Video Lokales Heidelberg: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - 01:12 Heidelberg, 10.08.2020: Am Montag kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Speyerer Straße und des Diebsweg, bzw. der Pleikartsförster Straße, bei dem ein Roller und ein Pkw beteiligt waren. Heidelberg, 10.08.2020: Am Montag kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Speyerer Straße und des Diebsweg, bzw. der Pleikartsförster Straße, bei dem ein Roller und ein Pkw beteiligt waren.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020