PKW fährt in Heidelberger Supermarkt

Heidelberg.Ein Autofahrer ist mit seinem Pkw am Mittwochabend in einen Heidelberger Supermarkt gefahren. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich dabei um den Rewe-Markt im Carre-Einkaufszentrum in der Rohrbacher Straße. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, sei der Fahrer offenbar zu schnell unterwegs gewesen und hat darauhin beim Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren. Er fuhr über einen Gehweg und erfasste dabei noch eine Fußgängerin sowie abgestellte Fahrräder. Der Fahrer und die Fußgängerin wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert, heißt es seitens des Mitarbeiters weiter. Rettungskräfte sind im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.