Pkw gerät auf die Gegenfahrbahn

Rauenberg.Weil ein Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten ist, sind auf der B 3 zwischen Malschenberg und der Kreuzung Uhlandshöhe am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei von Dienstag stieß der Pkw einer 23-Jährigen mit dem Kleinwagen einer 38-Jährigen zusammen. Dieses Auto prallte gegen die Leitplanke und blieb auf einer Wiese neben der Fahrbahn stehen. Danach touchierte das Fahrzeug der Unfallverursacherin einen Transporter. Der Gesamtschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die B 3 blieb etwa drei Stunden gesperrt. Die drei Verletzten kamen in Kliniken. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019